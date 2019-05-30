День города: более 300 пар будут вальсировать на площади Ленина

2 июня Благовещенск отметит 163-й день рождения. Главные праздничные события начнутся в воскресенье, 2 июня, с 10:00. Откроет череду мероприятий официальные церемонии возложения цветов к памятным местам, связанным с историей основания Благовещенска.

С 6:30 до 13:00, в рамках II Амурского марафона «Бег к мечте», состоятся забеги на следующие дистанции: 42,2; 21,1; 10 и 5 километров. Впервые для детей от 5 до 14 лет будет разработана дистанция на 1 километр.

С 11:00 стартует традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два». С 11:00 до 15:00 участники соревнований проедут по улице Ленина от Шимановского до Калинина.

С 17:00 на набережной реки Амур от переулка Уралова до улицы Б. Хмельницкого развернется «25-й квартал. Набережная». На шести интерактивных площадках горожане увидят выступления детских и молодежных коллективов, ансамблей, посетить выставку-распродажу «Аллеи мастеров» и многое другое.

В 18:00 на площади Ленина начнется театрализованный городской исторический бал. Масштабная историческая театрализованная реконструкция в День города была задумана не только в связи с проведением Года театра в России, но и в честь ряда знаменательных событий из истории Благовещенска и страны в целом, которые отмечают в этом году. Это 380-летие российского Дальнего Востока, 130-летие постройки и освящения здания Общественного собрания (ныне Амурского драмтеатра), 210-летия со дня рождения Николая Муавьева-Амурского и 125-летие амурской литературы (в 1894 году в Благовещенске вышла первая художественная книга П.Ф. Масюкова «Отголоски с верховьев Амура и Забайкалья»). Кроме того, на площади будут работать тематические салоны и интерактивные площадки, рассказывающие об общественных организациях города прошлого и современности.

В 19:45 на сценическом комплексе площади Ленина начнется концертная программа.

В Городском, Первомайском парках и парке «Дружба» для жителей и гостей города в этот день также подготовлена праздничная программа.

В 21:50 празднование 163-й годовщины со дня основания Благовещенска завершится фейерверком.

Подробный план мероприятий, проводимых на территории города, опубликован на сайте администрации и в социальной сети Instagram @blagoveshchensk.rf, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.