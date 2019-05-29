Амурские школьники под прицелами видеокамер сдали ЕГЭ по математике

29 мая амурские выпускники сдавали экзамен по математике. Он обязательный для всех одиннадцатиклассников, а их в регионе 4,5 тысячи. В Благовещенске пункты проведения ЕГЭ организовали в шести школах.

Этим утром пройти в школу можно было только через металлодетектор. В руках у школьников были только паспорта и черные гелевые ручки – именно такие может считать машина для обработки результатов ЕГЭ.

Одиннадцатиклассник Игорь Вавилов к этому дню готовился последние три года. В планах поступить в Санкт-Петербург и стать военным инженером. На экзамен он шел в приподнятом настроении.

«Ощущения хорошие. Я знаю, что напишу и будет идеально все. Рассчитываю на 70-80 баллов. Я готовился с 9 класса полностью: русский, математика, физика», – поделился выпускник школы № 16 Благовещенска Игорь Вавилов.

На пути в аудиторию школьников дважды проверяли металлоискателем, сверяли паспорта. До аудитории они шли только с сопровождающим. Для полного контроля в классах установили камеры, картинку они передают на портал онлайн наблюдения ЕГЭ. Видео просматривали общественные наблюдатели. Они же работали в пункте проведения экзамена.

«Общественные наблюдатели – это в основном родители и студенты, которые пожелали участвовать в ЕГЭ и понаблюдать за его проведением. Вне аудитории у нас дежурят наши педагоги», – рассказала руководитель пункта проведения экзамена в школе № 26 Благовещенска Юлия Чарей.

На профильную математику школьникам дали 3 часа 55 минут. Набрать нужно минимум 27 баллов.

Пока школьники находились в аудиториях, на первом этаже их ждали сопровождающие – учителя и классные руководители. Среди них и Татьяна Юдина, она сопровождала на ЕГЭ почти 60 своих учеников из 4-й школы.

«Мы пока по дороге шли, консультировали их немножко, морально готовили, что ЕГЭ – это не страшно, это обычная процедура, и все в таком духе. Они спокойны, уравновешены, они готовы к экзамену, думаю, проблем быть не должно», – сказала учитель физики Алексеевской гимназии Татьяна Юдина.

Результаты, которые для многих будут определяющими при поступлении, станут известны до 12 июня. Те, кто не наберет проходной балл, будут пересдавать экзамен в резервный срок – 24 июня.