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29 мая 2019, 21:03 2

Амурские школьники под прицелами видеокамер сдали ЕГЭ по математике

Амурские школьники под прицелами видеокамер сдали ЕГЭ по математике

29 мая амурские выпускники сдавали экзамен по математике. Он обязательный для всех одиннадцатиклассников, а их в регионе 4,5 тысячи. В Благовещенске пункты проведения ЕГЭ организовали в шести школах.

Этим утром пройти в школу можно было только через металлодетектор. В руках у школьников были только паспорта и черные гелевые ручки – именно такие может считать машина для обработки результатов ЕГЭ.

Одиннадцатиклассник Игорь Вавилов к этому дню готовился последние три года. В планах поступить в Санкт-Петербург и стать военным инженером. На экзамен он шел в приподнятом настроении.

«Ощущения хорошие. Я знаю, что напишу и будет идеально все. Рассчитываю на 70-80 баллов. Я готовился с 9 класса полностью: русский, математика, физика», – поделился выпускник школы № 16 Благовещенска Игорь Вавилов.

На пути в аудиторию школьников дважды проверяли металлоискателем, сверяли паспорта. До аудитории они шли только с сопровождающим. Для полного контроля в классах установили камеры, картинку они передают на портал онлайн наблюдения ЕГЭ. Видео просматривали общественные наблюдатели. Они же работали в пункте проведения экзамена.

«Общественные наблюдатели – это в основном родители и студенты, которые пожелали участвовать в ЕГЭ и понаблюдать за его проведением. Вне аудитории у нас дежурят наши педагоги», – рассказала руководитель пункта проведения экзамена в школе № 26 Благовещенска Юлия Чарей.

На профильную математику школьникам дали 3 часа 55 минут. Набрать нужно минимум 27 баллов.

Пока школьники находились в аудиториях, на первом этаже их ждали сопровождающие – учителя и классные руководители. Среди них и Татьяна Юдина, она сопровождала на ЕГЭ почти 60 своих учеников из 4-й школы.

«Мы пока по дороге шли, консультировали их немножко, морально готовили, что ЕГЭ – это не страшно, это обычная процедура, и все в таком духе. Они спокойны, уравновешены, они готовы к экзамену, думаю, проблем быть не должно», – сказала учитель физики Алексеевской гимназии Татьяна Юдина.

Результаты, которые для многих будут определяющими при поступлении, станут известны до 12 июня. Те, кто не наберет проходной балл, будут пересдавать экзамен в резервный срок – 24 июня.

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#школа

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    И всё-таки сейчас лучше! При Советах сдай выпускные, затем едешь куда-то, где институт, там сдаёшь - не сдаёшь.

    А ныне - сдал ЕГЭ, посчитал баллы, подал документы в пять ВУЗов на три специальности в каждом. И всё это не выходя из дома и не сдавая вступительные, через Инет. Потом сел и поехал туда, куда прошёл.

  • Форджа

    Форджа
    1 час назад

    В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Чувашии.

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