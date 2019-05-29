Благовещенцев приглашают навести порядок на речке Бурхановке

Жителей Благовещенска приглашают поучаствовать в уборке на берегах Бурхановки. Уборка состоится 30 мая в 14:30 на участке улицы Горького от Чайковского до Пушкина. В ней примут участие студенты ДальГАУ и Благовещенского политехнического колледжа.

Уборка проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности. Она является стартовой в цикле мероприятий по очистке Бурхановки.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» при поддержке администрации города Благовещенска совместно с ГСТК.