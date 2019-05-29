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29 мая 2019, 20:37 10

Благовещенцев приглашают навести порядок на речке Бурхановке

Жителей Благовещенска приглашают поучаствовать в уборке на берегах Бурхановки. Уборка состоится 30 мая в 14:30 на участке улицы Горького от Чайковского до Пушкина. В ней примут участие студенты ДальГАУ и Благовещенского политехнического колледжа.

Уборка проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности. Она является стартовой в цикле мероприятий по очистке Бурхановки.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» при поддержке администрации города Благовещенска совместно с ГСТК.

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#ЖКХ #природа

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Комментарии
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  • wnw123

    wnw123
    4 часа назад

    Так вот куда можно с гаражей людям повыкидывать)))

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    То есть мусор вывезут?

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    3 часа назад

    Каждый год на эту бурхановку выделяют не один миллион. Куда деньги идут?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    3 часа назад

    Правдолюбка яКаждый год на эту бурхановку выделяют не один миллион. Куда деньги идут?


    Серьезно? Где я могу ознакомиться с прайсом? Дайте ссылочку.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    3 часа назад

    Зашла, почитала комментарии, вполне ожидаемо. Никто не сказал, какое хорошее начинание! Обязательно приду!

    Неа, сразу стали считать какие то мифические миллионы да стебаться..

    Печально.

    А я пойду. Хочу, чтоб город стал чище.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Чтобы город стал чище надо не засирать речку. И не только ее. Не так?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    3 часа назад

    DimonS

    Чтобы город стал чище надо не засирать речку. И не только ее. Не так?



    Согласна полностью!

    Но, к сожалению, трудно почему то донести эту простую идею до масс.

    Что говорить, когда на пляжах места чистого не найдешь - все в осколках, бычках и консервных банках. А ведь те, кто это бросает, сам же туда не раз возвращается. И не напрягает же среди свалки отдыхать!

    Почему большинство людей такие ... Как бы покультурнее выразиться... Неаккуратные что-ли... ?

  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Именно участок от Кузнечной до Чайки в начале 90-х, берега камнем обложили китайцы. Они ещё парапет с красивой решёткой сделали.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "...на участке улицы Горького от Чайковского до Пушкина"

    Там Павлов навигацию на Бурхановке недавно объявил, так последним дождем в наш район дотянуло:

    Следующим как раз в тот район доставит.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    38 минут назад

    Жителей близлежащих деревяшек высечь розгами...Чуханы.

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