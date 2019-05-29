В Свободном бабушка с тремя внуками едва не погибла под обрушившимся потолком

В начале мая в семье Галины Первушиной из Свободного произошла беда. Ночью, когда она и её трое внуков спали, в одной из комнат их дома обрушился потолок. Тяжёлые балки перекрытия сильно травмировали среднего внука женщины. Проживать в доме стало небезопасно.

Дом признали непригодным для жизни. Сейчас бабушка с тремя внуками вынуждена ютиться в летней кухне, пишет gzt-sv.ru. Ждать помощи в строительстве дома семье неоткуда, по закону их жильё – частная собственность, а значит, власти муниципалитета могут предоставить им только маневренное жильё в общежитии. У семьи остаётся надежда на неравнодушных людей, которые имеют средства и возможность оказать помощь в строительстве нового дома.

«3 мая мы с мальчиками долго провозились в огороде, – вспоминает Галина Ивановна. – Устали. Пока прибрались на участке, пока грядочки оформили, посадили немного. Потом мальчишки ещё погуляли и после ужина да душа уставшие, но довольные, едва добрались до кроватей. Старшие ребята попросили до десяти часов ещё поиграть в телефоны, а младший сразу уснул со мной».

Женщина вспоминала, как проснулась от грохота. Вначале ей показалось, что на крышу дома упала ветка дерева, ведь в эту ночь был сильный шквалистый ветер. Но вдруг услышала крик одного из внуков за дверью своей комнаты.

«Я не сразу поняла, что произошло. Открыла дверь, а в меня ударил столб пыли! Слышу крики старшего Андрея и стоны Ванечки. Благо электрические провода не оборвало, и был свет. Через секунду я с ужасом осознала, что произошло и ринулась искать под завалами внука. Разгребаю от обломков штукатурки, брёвен и досок место, где завален Ваня, и прошу его не переставать со мной разговаривать. А голосок у него всё тише и тише. Андрей пытался вызвать МЧС, но от волнения у него это сразу не получилось. Он с ужасом в глазах смотрит на меня и говорит: «Баба, мы все умрём?». Когда освободили из-под завалов Ваню, позвонили соседке, которая сразу пришла нам на помощь. А затем уже приехала скорая и все остальные службы», – рассказала женщина.

Галине Первушиной пришлось пережить две больших потери: сначала погибла дочь, а недавно на своём рабочем месте в 62 года скоропостижно умер супруг. После того как скончалась дочь, внуки остались жить с бабушкой и дедушкой. Галина Александровна в своё время работала 17 лет в детском саду, затем в Свободненской больнице, а после – несколько лет в санэпидемстанции, но когда мальчики пошли в школу, супруг уговорил её стать домохозяйкой.

«Нам с мужем было важно, чтобы ребята после школы, армии, институтов знали и были уверены в том, что у них есть дом, где их всегда любят и ждут, – говорит бабушка-одиночка. – Ведь это важно для каждого человека. Но внезапно умер муж, а тут ещё и дом обрушился... Эксперты сделали вывод, что он уже не подлежит ремонту. А позже, при детальном рассмотрении документов, выяснилось, что он вообще 1917 года постройки. Но он был крепок с виду, ничего не трескалось, стены не вело. Стоял бравенький. Посмотришь, порой у людей дома в землю врастают по самые окна, но крепкие, а мы ведь свой любили и ухаживали за ним».

После обрушения потолка одиннадцатилетний Ваня несколько недель лежал в травматологическом отделении Свободненской больницы. У мальчика серьёзная травма тазовых костей.

«Спасибо медикам, которые его лечили. Грамотные специалисты. Сейчас Ванечка уже дома, но ходить по-прежнему не может. Долгое время будет восстанавливаться ребёнок. А у меня душа болит, ведь на улице настало долгожданное лето, а он встать не может, чтобы с мальчишками побегать, – говорит бабушка. – Да и сама я операцию пережила, но уже стараюсь не замечать свой послеоперационный период, сейчас внукам поддержка нужна».

После происшествия к Галине Первушиной выехали все социальные службы и заместитель главы города Свободного Наталья Грушко. Женщине с детьми был предложен вариант – оставить дом и переехать в маневренное жильё. Усложняет ситуацию тот факт, что дом находится в собственности, а здесь уже по законодательству все убытки и трудности должен собственник переживать лично.

«Глава города Владимир Константинов меня внимательно выслушал и сказал, что частичную помощь нам оказать возможно, но её никак не хватит для строительства дома той же площади, – говорит женщина. – Я их понимаю и не требую у них дать мне новый дом. Но, может быть, о нашей ситуации узнают неравнодушные люди и по частичке помогут нам выстроить новый дом. Может быть, я многого прошу, кто-то меня неправильно поймёт, но так хочется, чтобы у мальчишек был дом. Ведь после школы, армии, да и в любой другой момент они смогут сюда приехать, зная, что я у них есть и крыша над головой, которая больше не упадёт. Если бы было возможно обойтись ремонтом, я бы сделала, но там и стену повело. Дом признан ветхим и аварийным. Спасибо педагогам, органам опеки, которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации и не стали, как порой показывают иногда по телевидению, добавлять нам проблем. Наоборот стараются поддержать».

Те, кто хочет оказать помощь пиломатериалами, работниками, деньгами и другими необходимыми вещами, могут позвонить по номеру телефона Галины Ивановны: 8-914 -392 -39-35.