Прогулки на яхтах, модный показ, цирковое шоу: в Благовещенске отметят День защиты детей

В первый день лета для юных благовещенцев развернутся десятки праздничных площадок. В День защиты детей в городе состоятся показ модной одежды, театрализованный концерт, мастер-классы, игры, викторины и многое другое.

Так, с 10:00 до 18:00 благовещенцев приглашают в яхт клуб «Командор» (Зейский затон) – здесь для детей будут организованы прогулки на парусных яхтах. Дети до 14 лет должны быть в сопровождении родителей.

В 11:00 Городской парк откроется праздничным концертом с цирковым шоу, танцевальными номерами и выступлениями артистов города. С 12:00 до 15:00 за ГДК начнет работу выставка спецтехники МЧС России. Также с 13:00 гости парка смогут принять участие в игре «Волшебная страна» на центральной аллее парка, а с 14:00 – в викторине на главной эстраде.

Праздничные мероприятия состоятся и в Первомайском парке. Здесь с 11:00 откроется выставка мотоциклов и пройдёт большая развлекательная программа. Кроме того, с 12:00 перед воротами парка развернётся выставка раритетной техники МЧС.

В этот же день на площади ОКЦ с 13:00 стартует праздник «Город детей». После чего в 16:00 в большом зале ОКЦ маленькие благовещенцы смогут посмотреть музыкальную сказку «Карлсон встречает друзей».

На набережной реки Амур с 18:00 до 20:00 будут работать различные площадки «Культурного города»: состоится показ модной одежды для детей; выступление детского вокального ансамбля «Vmeste»; музыкальной школы «МuzProсвет»; мастер-класс игры на гитаре; выставка-распродажа «Аллея мастеров»; театрализованный концерт ЦДШИ; выступление солистов детской эстрадно-джазовой студии при концертном оркестре Amur Jazz Band.

В районе бронекатера с 17:00 до 20:00 будет организованна игра для детей от 4 до 7 лет «Путешествие в волшебную страну эмоций». Кроме того, с 9:00 по улице Краснофлотской от улицы Богдана Хмельницкого пройдут забеги «Зеленого марафона», с 9:30 на стадионе ДЮСШ № 3 стартуют «Малые олимпийские игры», в которых примут участие дошколята города, а с 12:00 в селе Белогорье будет проходить детская велогонка, сообщает мэрия.