Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:30 0

Амурчане смогут звонить с таксофонов бесплатно

Амурчане смогут звонить с таксофонов бесплатно
Фото: udm-info.ru

С 1 июня жители Амурской области смогут совершать междугородные звонки бесплатно. ПАО «Ростелеком» отменяет плату за такие звонки, сделанные с таксофонов универсальной услуги связи.

Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области это до сих пор единственное средство связи, поэтому таксофоны выполняют важную социальную функцию, отмечают в областном правительстве. Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.

Просмотров всего: 110

#связь

распечатать


Власть 3

В России подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Общество

МТС первыми в Амурской области запустили услуги, позволяющие звонить через интернет
Общество 2

Новую систему оповещения установили в Белогорске
Общество 13

Мессенджерами нельзя будет пользоваться анонимно
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь