Амурчане смогут звонить с таксофонов бесплатно

С 1 июня жители Амурской области смогут совершать междугородные звонки бесплатно. ПАО «Ростелеком» отменяет плату за такие звонки, сделанные с таксофонов универсальной услуги связи.

Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области это до сих пор единственное средство связи, поэтому таксофоны выполняют важную социальную функцию, отмечают в областном правительстве. Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.