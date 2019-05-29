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Амурским детям, чьи мамы отбывают наказание за преступления, подарят подарки

Амурским детям, чьи мамы отбывают наказание за преступления, подарят подарки

В амурском отделении Российского детского фонда готовят подарки для детей, чьи мамы отбывают наказание за совершенные преступления. Там подписали соглашение с управлением федеральной службы исполнения наказаний. По информации фонда, нередко осужденные женщины отбывают срок под домашним арестом. Семьи при этом оказываются в трудной жизненной ситуации.

«Мы буквально на этой неделе подписали соглашение с УФСИН, будем посещать совместно семьи, готовим подарки, будем оказывать помощь. Впервые мы делаем рейд такой по этим семьям, дальше мы будем продолжать работать по области, но пока мы взяли 4 семьи, и буквально завтра планируем выезжать в эти семьи», – председатель амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

А еще в фонде полным ходом идет подготовка к 1 июня. Здесь традиционно готовят подарки для детей из детских домов, центров временного пребывания и семей, которые оказались в сложной ситуации.

В день защиты детей для ребят, оставшихся без родителей, в Благовещенске организуют прогулку на теплоходе по Амуру и праздничный обед. Все это удается осуществить благодаря помощи давних партнеров фонда – амурских предпринимателей, рестораторов, и просто неравнодушных людей.

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#дети

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