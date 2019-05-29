Василий Орлов публично подведет итоги года работы в должности главы Амурской области

30 мая Василий Орлов выступит со стратегическим обращением «Амурская область: итоги и перспективы». Таким образом он подведет итоги работы в должности главы региона – 30 мая 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Василий Александрович был назначен врио губернатора Амурской области.

Ровно через год после своего назначения глава Приамурья подведет итоги работы в этой должности и расскажет о перспективах развития Приамурья. Это выступление пройдет в рамках отчета губернатора перед Законодательным Собранием.

Стратегическое выступление, разговор о будущем Приамурья – новый для области формат, который станет ежегодным, отмечают в правительстве области. В нем глава региона не только представит картину жизни области по всем отраслям, но и определит стратегические цели и задачи, которые стоят перед Приамурьем. К их обсуждению и решению приглашают широкую общественность.

Заслушивать доклад Василия Орлова будут депутаты Законодательного Собрания области, представители муниципальных образований, бизнеса и СМИ, всего около 900 человек. Мероприятие пройдет в большом зале Общественно-культурного центра.

В прямом эфире, который стартует в 11 часов утра, послушать стратегическое обращение главы Приамурья смогут и все жители области, специально для этого трансляцию из зала ОКЦ организуют две амурские телекомпании. Также прямой эфир будет запущен в инстаграм-аккаунте Амур.инфо.