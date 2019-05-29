Запуск с космодрома Восточный миссии на Венеру предложили перенести на 2029 год

Фото: Амур.инфо

Ранее со ссылкой на доклад российско-американской рабочей группы сообщалось, что запуск планировался на период с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года. Для запуска планируется использовать ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 или КВТК и космодром Восточный.

«Совет РАН по космосу считает необходимым направить руководству Роскосмоса обращение РАН (как тематического заказчика) о необходимости начала финансирования первых этапов ОКР [опытно-конструкторской работы] "Венера-Д" в сотрудничестве с НАСА, с предполагаемой датой запуска миссии в 2029 году», – говорится в материалах.

РИА Новости пишет: в проекте решения отмечается, что тема «Венера-Д» готова к открытию ОКР, но требуется начать финансирование для составления технического предложения. В 2020 году предлагается выделить средства на разработку эскизного проекта.

Согласно концепции объединенной научной рабочей группы России и США по этому проекту, космический аппарат займется комплексным изучением атмосферы планеты, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.