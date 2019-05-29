В порту Хэйхэ установят мощнейший кран для нужд Амурского ГПЗ

В речном порту Хэйхэ установят плавучий подъемный кран грузоподъемностью в 500 тонн. Это самый мощный кран в портах провинции Хэйлунцзян, сообщает Biang.ru со ссылкой на газету «Хэйхэ Жибао». Кран, который называется «Лунхай-500», заказала компания, управляющая речным портом Хэйхэ. Отмечается, что до этого в речном порту Хэйхэ использовался кран грузоподъемностью в 130 тонн.

«Установка нового крана в порту Хэйхэ позволит перевозить крупногабаритные грузы, в том числе оборудование для Амурского ГПЗ, и повысить грузооборот между Китаем и Россией», – говорится в сообщении.

Амурский газоперерабатывающий завод в районе города Свободный Амурской области станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Китай отказался участвовать в финансировании проекта, но при этом остается одним из поставщиков оборудования на строящийся объект. Компания «Газпром» планирует запустить объект в эксплуатацию в 2021 году.