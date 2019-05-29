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В порту Хэйхэ установят мощнейший кран для нужд Амурского ГПЗ

В порту Хэйхэ установят мощнейший кран для нужд Амурского ГПЗ
Фото: heihe.gov.cn

Кран грузоподъемностью 500 тонн прибыл в речной порт пограничного с Россией китайского города Хэйхэ. Его собираются использовать для погрузки на речные суда оборудования для Амурского газоперерабатывающего завода, строящегося под Свободным.

В речном порту Хэйхэ установят плавучий подъемный кран грузоподъемностью в 500 тонн. Это самый мощный кран в портах провинции Хэйлунцзян, сообщает Biang.ru со ссылкой на газету «Хэйхэ Жибао». Кран, который называется «Лунхай-500», заказала компания, управляющая речным портом Хэйхэ. Отмечается, что до этого в речном порту Хэйхэ использовался кран грузоподъемностью в 130 тонн.

«Установка нового крана в порту Хэйхэ позволит перевозить крупногабаритные грузы, в том числе оборудование для Амурского ГПЗ, и повысить грузооборот между Китаем и Россией», – говорится в сообщении.

Амурский газоперерабатывающий завод в районе города Свободный Амурской области станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Завод станет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Китай отказался участвовать в финансировании проекта, но при этом остается одним из поставщиков оборудования на строящийся объект. Компания «Газпром» планирует запустить объект в эксплуатацию в 2021 году.

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Рад за Китай

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    у нас свое хоть что то есть кроме нефти и газа.

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