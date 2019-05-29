На пляже в Свободном установили камеры видеонаблюдения и прожекторы

На единственном городском пляже Свободного установили шесть камер видеонаблюдения и два прожектора. На это потратили 180 тысяч рублей из средств управления по делам ГО и ЧС и городского бюджета. Такие меры городские власти приняли в целях безопасности и чтобы следить за порядком на пляже.

Прожекторы помогут прийти на помощь утопающим в темное время суток. А следить за тем, что происходит на пляже круглые сутки, будут камеры видеонаблюдения. Информация с них будет направляться в ЕДДС города.

На берегу спасатели также установили информационный стенд с правилами поведения на воде. Аналогичные таблички и транспаранты о запрете купания появились и в излюбленных местах отдыха горожан у водоемов.

К 1 июня основные работы по подготовке пляжа должны быть завершены. В планах руководства города привести в порядок дорогу к пляжу. Заниматься этим будет МКП «Дорожник». Подрядчики с Амурского ГПЗ готовы помочь с техникой. После этих работ городские власти планируют сделать на пляже навесы от солнца, общественный туалет и обустроить зону для парковки.

В водных акваториях ведется патрулирование – поисково-спасательный отряд управления по делам ГО и ЧС Свободного только за прошлую неделю провел 12 рейдов. Эта работа будет продолжена, а к началу купального сезона еще более усилена, сообщает областное правительство.