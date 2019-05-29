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Первый канал хочет вернуть Ксению Собчак в эфир

Первый канал хочет вернуть Ксению Собчак в эфир
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак обсуждает с Первым каналом возможность вернуться в эфир федерального канала. О том, в какую передачу зовут Ксению, пока неизвестно.

В пресс-службе телеканала подтвердили, что передача с участием Собчак действительно обсуждается. Переговоры ведутся в рамках подготовки нового телевизионного сезона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Ксения Собчак также подтвердила, что уже в течение двух лет ведет переговоры о передаче с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. «Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!"» – пояснила звезда «Дома 2».

Собчак сотрудничала с Первым каналом до 2009 года. Она была ведущей 6 сезона шоу «Последний герой», а также вела третий сезон музыкальной программы «Две звезды». Позже она перешла на «Дождь» и участвовала в оппозиционной деятельности. В эфир федеральных телеканалов Собчак вернулась во время президентской гонки, в которой она участвовала как претендент на пост главы государства, сообщает «Лента.ру».

Ранее в мае телеведущая была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», который входит в медиахолдинг «Газпром-медиа». Она стала пятым генпродюсером канала. В настоящее время Собчак ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!», имеющее огромный успех у аудитории.

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#ТВ #шоу-бизнес

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