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Амурские пары могут стать участниками «Русско-китайской свадебной церемонии»

Амурские пары могут стать участниками «Русско-китайской свадебной церемонии»
Фото: пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области

В рамках X международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» состоится «Русско-китайская свадебная церемония». В ней примут участие 5 русских и 5 китайских пар.

Все пары Амурской области, собирающиеся пожениться и имеющие заграничный паспорт, могут принять участие в отборе и выиграть поездку на китайскую церемонию в Хэйхэ и русскую церемонию в Благовещенске.

Отбор пар будет проходить через мобильную игру – квест «Свадьба без границ». Пройдя по ссылке wep.wf/6o8ps6, парам нужно будет выполнить в режиме онлайн ряд заданий на свадебную тематику. Пять пар, прошедших квест быстрее всех (время считается автоматически), станут участниками «Русско-китайской свадебной церемонии».

Победителей ждут следующие мероприятия: 22-24 июня – поездка за счет организаторов в Хэйхэ на китайскую церемонию, где запланированы участие в ярком городском шествии и экскурсии с возможностью окунуться в семейные традиции Китая; 27-28 июня – участие в русской церемонии вместе с китайскими парами на теплоходе и в главном масштабном празднике на набережной, а также – ужин по русским свадебным обычаям с китайской делегацией.

«Если вы собираетесь пожениться, то участие в таком интересном мероприятии – это отличная возможность прорепетировать свой свадебный день, ведь организаторы продумали все до мелочей. Невестам будут сделаны прически и макияж, для пар организованы фотосессии», – сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Также пары получат подарки от партнеров мероприятия к своей свадьбе – от букета невесты до фуршета и выездной регистрации.

С подробным положением об игре можно ознакомиться на сайте организатора: cssblag.ru/cvadebnaya-igra.

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#Китай #отдых

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