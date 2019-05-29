Голосуют ногами: глава Циолковского обратился в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы»

В Циолковском два заседания думы не состоялись из-за отсутствия кворума. На последнюю сессию из девяти депутатов пришли четверо. Глава Циолковского Сергей Левицкий решил обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет.

«Крайне возмущен поведением депутатов думы! Второе заседание срывается по причине неявки депутатов на сессию! Дополнительно в бюджет города поступило около 105 миллионов рублей, но по причине срыва заседания мы не можем их направить на социально значимые программы!» – написал в своем аккаунте в Инстаграме глава Циолковского Сергей Левицкий.

Депутатский корпус космограда состоит из 9 депутатов. Все они представляют ЛДПР. Часть народных избранников живут в Циолковском, часть – в Благовещенске. По информации Амур.инфо, на последнее заседание, которое должно было состояться 28 мая, не приехали именно благовещенцы.

«Поведение отдельных депутатов объясняется безответственным отношением к своим депутатским обязанностям. Они не работают в городе с избирателями. Месяцами не появляются на территории. Требуют назначить их на руководящие должности муниципальных предприятий и учреждений, а те, которых назначили, требуют дополнительных средств для этих предприятий из бюджета города, что является противозаконным», – так прокомментировал ситуацию информагентству Сергей Левицкий.

Работать думу хотят обязать через суд. Администрация ЗАТО направила в Свободненский городской суд исковое заявление «О признании незаконным бездействия Думы ЗАТО Циолковский, выразившееся в уклонении от принятия решения о внесении изменений в решение Думы ЗАТО Циолковский».

30 апреля заседание не состоялось из-за отсутствия большинства народных избранников. Сессию перенесли на 13 мая. В этот день кворум был, однако депутаты исключили из повестки вопрос о бюджете. Следующая сессия была назначена на 28 мая. В этот день председатель думы направил уведомление главе города о переносе даты заседания на 10 июня «в связи с невозможностью прибытия 28.05.2019 на заседание депутатов Думы ЗАТО Циолковский Быковского А.С., Васильева С.И., Попова Р.И., Сидорова А.А.».

Администрация поясняет: из-за того, что поправки в бюджет не вносятся, власти не могут, в частности, исправить нарушение законодательства о пожарной безопасности, организовать ремонт в детском саду, заменить систему сигнализации в образовательном учреждении, выполнить предписание прокуратуры.

В исковом заявлении сказано, что бездействие думы «подрывает авторитет органов местного самоуправления, парализует работу администрации ЗАТО Циолковский». Исполнительная власть просит суд признать незаконным бездействие думы ЗАТО Циолковский и понудить депутатов принять поправки в бюджет.

«Все местные депутаты на заседания являются, а почему не являются депутаты, которые из Благовещенска, я не могу знать. Я не могу на это повлиять, убедить, чтобы ответственно относились», – пояснил депутат Михаил Бескоровайный.

Ситуация с неявкой некоторых депутатов не является политическим решением, говорят депутаты Циолковского. Тем не менее они признают, что сотрудничество между думой и администрацией не налажено.

«У нас есть председатель, на которого он (Сергей Левицкий – Прим.ред.) может выйти, договориться о встрече, прийти поговорить. Сам глава, по крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы он как-то выходил, пытался найти общий язык. Это (неявка на сессию – Прим.ред.) не принципиальное решение, есть люди, которые решают дела в Москве, они не успели, у кого-то не получается приехать финансово. Я считаю, что глава на крайние меры идет, это неправильно», – отметил Михаил Бескоровайный.

В представительном органе считают, что регламент нарушен не был, так как проводить заседания народные избранники обязаны не реже, чем раз в квартал. Все депутаты отсутствовали по уважительным причинам, говорят в думе.

«Причин несколько. Первое – это рабочие командировки депутатов. Второе – систематически главой не подготавливаются документы, несвоевременно предоставляются. Какая-то часть предоставляется. А в основной массе то, что касается утверждения бюджета, не предоставляется информация. Когда идут передвижки по бюджету, эти суммы должны подтверждаться конкретными документами. В частности, допустим, поговорим о ремонтах, подтверждается сметной документацией. (…) Коммерческие предложения предоставляются в виде коммерческих предложений, а не выписок с фотографией с сайта. Мы в эту сторону строго и серьезно смотрим. (…) Не ясна его (главы – Прим.ред.) позиция. Мы его выбирали, нас выбрал народ, фактически мы являемся его работодателем. Как может работник идти против работодателя, тоже нам не ясно», – рассказал депутат Руслан Попов.

Следующая сессия должна состояться в Циолковском 10 июня.