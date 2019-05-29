Благовещенская художница представила выставку «Носатые истории»

Фото: Амур.инфо

В Амурском краеведческом музее открылась выставка работ художницы Анны Тюриной. Ее авторский стиль знаком не только в Благовещенске, и не только в России. Героини Анны всегда узнаваемы – у них своя вселенная, девочковый мир и ветер в голове. И в каждой картине угадывается образ автора.

Тем не менее Анна Тюрина – художник серьезный. У нее уже было множество персональных выставок, она состоит в Творческом союзе художников России. А сейчас случилась новая история – выставка в Амурском областном краеведческом музее.

Здесь представлены более 50 авторских живописных и графических работ, а также постеры и открытки, которые заставляют вспомнить детство и всеми любимые рисованные мультики.

В зале областного краеведческого музея часто открываются самые разные выставки. Но так весело и солнечно даже в дождливый день здесь бывает нечасто. Такое настроение дарят картины Анны Тюриной. Работы этой художницы с другими не спутать. А это очень важно для художника – найти собственный стиль. По-детски наивные они, тем не менее, исполнены мастерски. У Анны художественное и дизайнерское образование, рисует она с раннего детства.

«Она рисовала везде: на альбомах, тетрадках, листочках, на полу, на стенах. Изредка мы меняли обои. Но сильно за это не ругали – рисует ребенок, значит, это ему надо», – рассказывает папа автора Александр Тюрин.

Название этой выставки – «Носатые истории». Это про ее героинь, которые, во-первых, смешные, а во-вторых, суют свой нос туда, где необычайно интересно. Девчонки путешествуют по всему миру, придумывают свои образы: то под облаками, то в подводном мире, то пьют коктейли с котиками, а потом вдруг вырастают и становятся милыми ласковыми мамами. И все это отражение внутреннего мира самой художницы.

«У меня есть внутренняя часть, которая хочет носить цветные колготки и рисовать всякую размазню, и есть я-взрослая, которая понимает, что надо вступить в Союз художников, сделать выставку в музее. Я все время в поиске баланса», – признается художница.

Персональная выставка у Анны далеко не первая, но открыть экспозицию в краеведческом музее – это уже новый профессиональный уровень. С каждым годом растет узнаваемость и мастерство художницы. Сегодня не только ее картины живут в домах самых разных людей, но и авторские открытки разлетаются по миру. И потом возвращаются в виде фотографий оттуда, где автор еще не бывала.

Творчеством благовещенской художницы прониклись и в соседнем Китае: в Удаляньчи была выпущена серия картин-сувениров на вулканическом камне. Еще одна творческая грань художницы – милые дружеские шаржи. Но, судя по возрастающей популярности и работоспособности Анны, это далеко не все ее таланты. Выставка в музее работает до 16 июня.

С 15 по 19 июня в Харбине (КНР) состоится одна из крупнейших международных выставок Азиатского региона – VI Российско-Китайское ЭКСПО. Украшением амурского павильона станут в том числе картины амурской художницы Анны Тюриной.