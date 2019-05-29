Девушки по всему миру нашли у себя одинаковые родинки (фото)

В Twitter девушка с ником Aaryn придумала вирусный челлендж, который объединил всех женщин мира. Микроблогер сделала странное открытие – у большинства девушек есть родинка на запястье в одном и том же месте.

Она выложила в соцсеть пост с фотографиями четырех женских рук. На каждой руке находилась небольшая родинка.

«Дамы… у вас есть родинки посередине запястья, или это миф?» – подписала фото Aaryn.

Ее пост набрал 52 тысячи лайков, большое количество репостов и почти 30 тысяч комментариев. Многие девушки стали присылать фото своих запястий с такими же родинками. По мнению комментирующих, это лишь подтвердило теорию сестер.

Даже у женщин со светлой кожей и веснушками на руках выделялась одна наиболее темная точка, сообщает «360».

Несколько комментирующих отметили, что родинки на запястьях доказывают, что все женщины в мире являются сестрами. Большинство из тех, кто прочитал твит Aaryn, были шокированы таким открытием.

«Вы должны были видеть мое лицо, когда я посмотрела на запястье и увидела родинку. Я в шоке», – поделилась своими эмоциями одна из комментирующих.