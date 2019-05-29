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сегодня, 16:31 0

Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, увез другой транспорт

Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, увез другой транспорт
Фото: marshrutca.ru

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области прокомментировали происшествие с рейсовым автобусом, которое случилось 28 мая. Автобус держал путь из Завитинска в Райчихинск и из-за плохих дорожных условий сошел в кювет.

По информации министерства, 28 мая рейсовый автобус, следовавший по маршруту Завитинск – Райчихинск, на подъезде к конечному пункту съехал на обочину дороги. Пассажиры и водитель не пострадали. Людей доставили до пункта следования дополнительным транспортом перевозчика.

Отмечается, что дорожное покрытие гравийного типа на автодороге Завитинск – Райчихинск «подвержено воздействию погодно-климатических факторов». В связи с прошедшими обильными осадками на трассе возникли выбоины и «гребенка».

«Согласно данным ГЛОНАСС, планировка проводилась 22.04; 25.04; 06.05; 11.05; 17.05; 20.05; 21.05; 22.05.2019. Планировка дорожного полотна выполняется 2 раза в месяц», – сообщило министерство.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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