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Зарплаты выше, население растет, мужчин не хватает: данные Амурстата ко Дню города

Зарплаты выше, население растет, мужчин не хватает: данные Амурстата ко Дню города
Фото: Амур.инфо

В преддверии 163-летия Благовещенска Амурстат подготовил сведения и цифры об амурской столице. С 2010 года, после последней переписи, население города увеличилось на 19,5 тысячи человек: на 4 тысячи – за счет естественного прироста, на 15,5 тысячи – за счет миграции.

На 1 января 2019 года на территории городского округа проживало более 231 тысячи человек, в том числе в Благовещенске – 225,8 тысячи.

Статусом городского округа Благовещенск наделен с 2005 года. В его состав входят сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: село Белогорье, поселок Мухинка, железнодорожные станции Белогорье и Призейская, села Плодопитомник и Садовое.

На начало 2018 года в городе насчитывалось почти 104 тысячи мужчин – меньше половины от общего числа жителей (45,1%).

Соотношение численности женщин и мужчин не в пользу последних: на 1 000 лиц мужского пола в Благовещенске приходится 1 218 представительниц прекрасного пола. Мужчины в среднем моложе – их средний возраст составляет 34,8 лет, у женщин – 39,4. Но в среднем живут в городе представители сильного пола почти на 10 лет меньше женщин, средняя продолжительность их жизни составляет 67,4 года, у горожанок – 77,2 года.

В среднем на одного благовещенца в 2018 году приходилось 32 059 рублей денежного дохода, почти 75 % из которых уходит на покупку товаров и оплату услуг, 12 % – на оплату обязательных платежей и добровольных взносов, 1,7 % – на покупку недвижимости, 3,1 % – на приобретение валюты.

Величина прожиточного минимума в городе за год снизилась на 140 рублей и составила 11 190 рублей.

Также по данным статистики, больше половины горожан (55,9 %) имеют в среднем денежный доход на душу населения до 27 000 рублей, от 27 000 до 45 000 – 23,9 %, свыше 45 000 – 20,2%. В 2017 году это распределение составило соответственно 57,6; 23,8 и 18,6 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата за год выросла в Благовещенске почти на 11 % и составила в 2018 году 46 360,5 рубля. Реальная заработная плата выросла почти на 8 %. При этом больше всех зарабатывают в городе работники финансовой и страховой сферы – 66 899,5 рубля и обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха – 62 196,9 рубля. Самая низкая зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 27 909,4 рубля и деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 30 285,8 рубля.

Амурстат называет Благовещенск воротами России в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Город на Амуре – единственный из областных центров Российской Федерации, который расположен на государственной границе.

Площадь города составляет 320,97 квадратных километров. Плотность населения – 720 человек на квадратный кмлометр. Благовещенск располагается на широте Караганды, Харькова, Праги. Расстояние от областного центра до Москвы по железной дороге – 7 985 километров, по воздуху – 6 480 километров.

По данным Амурстата, Благовещенск – один из наиболее развитых приграничных городов на территории Дальнего Востока. Расположение города в месте слияния двух рек, соседство с Китаем, наличие хорошо развитой инфраструктуры оказывают значительное влияние на его социально-экономическое развитие.

Сейчас в районе города ведется строительство пограничного мостового перехода через реку Амур.

В Благовещенске, по данным государственной регистрации, учтено 9,8 тысячи организаций всех видов экономической деятельности. С учетом данных Единого реестра малого и среднего предпринимательства 7,4 тысячи юридических лиц (75,5 %), относятся к малому и среднему бизнесу. Кроме юрлиц, учтено 8,2 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Большая часть организаций сосредоточена в оптовой и розничной торговле – 33,35 % и в строительстве – 13,04 %.

В городе насчитывается более 64 тысяч работников предприятий и организаций. Большая часть из них трудится в учреждениях государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

На конец 2018 года общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах составила 5 245,3 тысячи квадратных метров, в индивидуальных жилых домах – 516,2 тысячи квадратных. В среднем на каждого жителя городского округа приходится 25,7 «квадратов» жилья, тогда как в среднем по области – 25,3 квадратных метра.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    Это лживые твари

  • Форджа

    Форджа
    3 часа назад

    они сами то верят в эту ложь?

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    3 часа назад

    Кто то не снял розовые очки.

  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    Они что курят там ? Может за счет узбеков и стало больше...

  • Molex69

    Molex69
    3 часа назад

    хахаха в Амуринфо колонка "Юмор" появилась?)

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Но в среднем живут в городе представители сильного пола почти на 10 лет меньше женщин, средняя продолжительность их жизни составляет 67,4 года, у горожанок – 77,2 года.

    Сотрудникам Амурстата рекомендую сходить на кладбище и почитать надписи на надгробьях.

    Узнаете много интересного про возраст усопших.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    а что не так то? я понимаю, что вам все не так, но все-таки.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    oenesterov

    а что не так то? я понимаю, что вам все не так, но все-таки.



    Понимаешь, надпись на могилке не подделаешь



    А что там с бумажками по среднему возрасту мутят, это никому не ведомо.



  • full

    full
    2 часа назад

    oenesterov

    а что не так то? я понимаю, что вам все не так, но все-таки.



    Мне, например, не так, что средний возраст мужчин - 67 лет, а пенсионный возраст - 65. Не слишком шикарно для пенсионного фонда брать налоги 45 - 50 лет, а выплачивать 2 года?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Васи всякие продают хат на 80 млн, а уборщица 10000. В среднем за норм

    Уж точно не как в сирии

  • Квочка

    Квочка
    24 минуты назад

    После прочтения статьи хочется уехать подальше

  • гусеница

    гусеница
    24 минуты назад

    Лапша..кому лапша!?

    Приятного аппетита!

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