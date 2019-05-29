Зарплаты выше, население растет, мужчин не хватает: данные Амурстата ко Дню города

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В преддверии 163-летия Благовещенска Амурстат подготовил сведения и цифры об амурской столице. С 2010 года, после последней переписи, население города увеличилось на 19,5 тысячи человек: на 4 тысячи – за счет естественного прироста, на 15,5 тысячи – за счет миграции.

На 1 января 2019 года на территории городского округа проживало более 231 тысячи человек, в том числе в Благовещенске – 225,8 тысячи.

Статусом городского округа Благовещенск наделен с 2005 года. В его состав входят сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: село Белогорье, поселок Мухинка, железнодорожные станции Белогорье и Призейская, села Плодопитомник и Садовое.

На начало 2018 года в городе насчитывалось почти 104 тысячи мужчин – меньше половины от общего числа жителей (45,1%).

Соотношение численности женщин и мужчин не в пользу последних: на 1 000 лиц мужского пола в Благовещенске приходится 1 218 представительниц прекрасного пола. Мужчины в среднем моложе – их средний возраст составляет 34,8 лет, у женщин – 39,4. Но в среднем живут в городе представители сильного пола почти на 10 лет меньше женщин, средняя продолжительность их жизни составляет 67,4 года, у горожанок – 77,2 года.

В среднем на одного благовещенца в 2018 году приходилось 32 059 рублей денежного дохода, почти 75 % из которых уходит на покупку товаров и оплату услуг, 12 % – на оплату обязательных платежей и добровольных взносов, 1,7 % – на покупку недвижимости, 3,1 % – на приобретение валюты.

Величина прожиточного минимума в городе за год снизилась на 140 рублей и составила 11 190 рублей.

Также по данным статистики, больше половины горожан (55,9 %) имеют в среднем денежный доход на душу населения до 27 000 рублей, от 27 000 до 45 000 – 23,9 %, свыше 45 000 – 20,2%. В 2017 году это распределение составило соответственно 57,6; 23,8 и 18,6 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата за год выросла в Благовещенске почти на 11 % и составила в 2018 году 46 360,5 рубля. Реальная заработная плата выросла почти на 8 %. При этом больше всех зарабатывают в городе работники финансовой и страховой сферы – 66 899,5 рубля и обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха – 62 196,9 рубля. Самая низкая зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 27 909,4 рубля и деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 30 285,8 рубля.

Амурстат называет Благовещенск воротами России в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Город на Амуре – единственный из областных центров Российской Федерации, который расположен на государственной границе.

Площадь города составляет 320,97 квадратных километров. Плотность населения – 720 человек на квадратный кмлометр. Благовещенск располагается на широте Караганды, Харькова, Праги. Расстояние от областного центра до Москвы по железной дороге – 7 985 километров, по воздуху – 6 480 километров.

По данным Амурстата, Благовещенск – один из наиболее развитых приграничных городов на территории Дальнего Востока. Расположение города в месте слияния двух рек, соседство с Китаем, наличие хорошо развитой инфраструктуры оказывают значительное влияние на его социально-экономическое развитие.

Сейчас в районе города ведется строительство пограничного мостового перехода через реку Амур.

В Благовещенске, по данным государственной регистрации, учтено 9,8 тысячи организаций всех видов экономической деятельности. С учетом данных Единого реестра малого и среднего предпринимательства 7,4 тысячи юридических лиц (75,5 %), относятся к малому и среднему бизнесу. Кроме юрлиц, учтено 8,2 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Большая часть организаций сосредоточена в оптовой и розничной торговле – 33,35 % и в строительстве – 13,04 %.

В городе насчитывается более 64 тысяч работников предприятий и организаций. Большая часть из них трудится в учреждениях государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

На конец 2018 года общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах составила 5 245,3 тысячи квадратных метров, в индивидуальных жилых домах – 516,2 тысячи квадратных. В среднем на каждого жителя городского округа приходится 25,7 «квадратов» жилья, тогда как в среднем по области – 25,3 квадратных метра.