Афера века: амурчане наворовали около 30 миллионов с банковских счетов

В Амурской области осуждены члены организованной группы, похищавшей деньги вкладчиков банка. Ущерб составил около 30 миллионов рублей. По делу осуждены три человека, входивших в состав организованной группы, и два их сообщника.

Идейным вдохновителем преступной группы стал ранее судимый Бондарев. В марте 2015 года он, находясь в Благовещенске, узнал от бывшей жены по фамилии Лобода, ранее работавшей ведущим бухгалтером-операционистом дополнительного офиса банка в Завитинске, порядок снятия и перевода денежных средств с банковских счетов клиентов банка. Лобода передала Бондареву сведения о клиентах банка и суммах денежных средств на их счетах. Решив похитить деньги, Бондарев разработал преступный план. Располагая информацией о счете и сумме денежных средств, а также паспортных данных, он собирался снять средства со счета клиента банка, используя подложные документы.

Одному такая задача была не под силу, поэтому Бондарев решил создать группу и предложил свой план Лободе. Женщина, испытывая материальные трудности, согласилась на преступление. Также Бондарев рассказал о задумке родственнику – племяннику бывшей жены. Ему предложили войти в состав организованной группы за вознаграждение. Бондарев сообщил родственнику, что он должен сопровождать его и человека, осуществляющего хищение денег, к месту совершения преступления. Задачей племянника было заранее сообщать Бондареву, находившемуся в федеральном розыске, о постах ДПС на пути.

Объектом преступных притязаний стал гражданин, на банковском счете которого было 3 150 000 рублей. Бывшая супруга Бондарева пришла в банк в Завитинске и, воспользовавшись свободным доступом к банковским документам, сделала копию доверенности на имя владельца счета. В тот же день бумагу получил Бондарев.

Находясь в Благовещенске, он привлек к делу еще одного участника. Тот передал злоумышленнику свою фотографию для изготовления подложного паспорта. Так на свет появился фальшивые паспорт и доверенность от имени владельца банковского счета. После этого Бондарев вместе с соучастником приехал в Завитинск, где неизвестный снял деньги с чужого счета.

В начале июля 2015 года глава преступной группы изменил схему хищения. Деньги с чужих счетов планировалось красть путем безналичного перевода. Клиент должен был подтверждать операции по переводу денежных средств введением кодов активации, которые направляются клиенту в сообщении на телефон. Чтобы клиент не узнал, куда утекают деньги, Бондарев разработал несколько схем. Всего в материалах уголовного дела содержится 21 преступный эпизод. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей.

Руководитель группы получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Племянник бывшей супруги Бондарева получил шесть лет и четыре месяца колонии общего режима. Лобода также признана судом виновной в совершении преступлений. Ее наказание составило шесть лет и два месяца колонии общего режима. Но отбывать срок женщина сможет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Это произойдет 1 января 2032 года.

Отсрочку получила еще одна соучастница. В январе 2031 года ей придется отправиться в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.

Мужчине, также участвовавшему в исполнении преступного плана, суд назначил условное наказание с испытательным сроком на три года. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Благовещенский городской суд признал за банком право на удовлетворение гражданского иска. Рассматривать вопрос о размере возмещения ущерба будут в порядке гражданского судопроизводства.

«Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ, а осужденными Бондаревым и Лободой – в тот же срок со дня вручения им копии приговора», – информирует пресс-служба Благовещенского городского суда.