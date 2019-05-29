Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на ипотеку
Из федерального бюджета многодетным семьям выделят по 450 тысяч рублей на погашение жилищного займа. Благодаря новой форме поддержки можно оплатить до половины стоимости новых квартир для каждой российской семьи, в которой с 1 января этого года родился третий и последующий ребёнок.
Соответствующий законопроект, единогласно принятый Госдумой в первом чтении 28 мая, реализует инициативу Владимира Путина из послания Федеральному собранию о единовременной компенсации на погашение ипотеки для многодетных семей. Поправками, которые были разработаны сенаторами и депутатами всех фракций во главе с председателями Совета Федерации и Государственной думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, многодетным семьям гарантируется неизменность социальной выплаты минимум до 2022 года. Агентом правительства, который будет обеспечивать предоставление денег, назначен Единый институт в сфере жилищного строительства (ЕИСЖС).
«Технология предполагается следующая: семья обращается в банк, где получен ипотечный кредит, а банк передаёт запрос в ЕИСЖС. ЕИСЖС обращается в ЗАГС и подтверждает информацию о рождении у данной семьи третьего или последующего ребёнка, после чего перечисляет 450 тысяч рублей на погашение части кредита», — пояснил, представляя документ, один из его авторов, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Важно, что эти выплаты, как и материнский капитал, будут освобождены от подоходного налога (НДФЛ).
Срок действия льготы до конца 2022 года обусловлен тем, что федеральный бюджета в России «верстается» на три года. «Поскольку у нас действует трёхлетка, и на три года у нас в бюджете уже предусмотрены соответствующие суммы, то мы устанавливаем срок действия выплат на этот период. Это работает так же, как материнский капитал», — разъяснил Анатолий Аксаков.
Однако, как показывает практика, удачные и востребованные меры поддержки регулярно продлеваются. Например, программу материнского капитала недавно продлили до 2021 года, а в апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже выступила с предложением продлить её до 2025 года.
Депутаты также готовятся в будущем поставить вопрос о продолжении программ как материнского капитала, так и «ипотечных выплат». В частности, на этом они будут настаивать при подготовке параметров бюджета на 2021-2022 годы, пишет «Парламентская газета».
При этом президентская «ипотечная выплата» закрепляется не в правительственном акте, а именно в федеральном законе, подчёркивают авторы инициативы. Такой формат обеспечит неизменность социальной поддержки, поясняют парламентарии. Планируется, что сумма 450 тысяч рублей также будет прописана в законе.
Эксперты определили, что на новые «ипотечные выплаты» имеют право порядка 20 тысяч семей в год или около двух процентов от общего числа россиян, которые потенциально могут оформить ипотеку.
Благодаря новой президентской инициативе и материнскому капиталу, который также можно использовать для погашения кредита или первоначального взноса по ипотеке, каждая многодетная семья с тремя и более детьми смогут получить от государства на решение «квартирного вопроса» в общей сложности более 1,35 миллиона рублей, подсчитали эксперты.
«Учитывая, что в среднем по стране ипотечные кредиты составляют в среднем 2,5 миллиона рублей, то для семей в регионах это будет очень хорошая поддержка», — отметил Аксаков во время обсуждения законопроекта в Госдуме.
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