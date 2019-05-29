В День города после фейерверка благовещенцев будут ждать автобусы

Фото: Амур.инфо

Итогом празднования Дня города в Благовещенске 2 июня станет красочный фейерверк. В 21:50 он начнется на площади имени Ленина. После этого жителей и гостей областного центра развезут автобусы.

По маршрутам № 2, № 9, № 106, № 20 (15) будут организованы дополнительные рейсы с отправлением в 22:10 от остановочного пункта «Площадь Ленина», расположенного по улице 50-летия Октября на участке от улицы Ленина до улицы Зейской.

По маршруту № 22 будет задержан рейс до 22:20 с отправлением от начального остановочного пункта «Пионерская», расположенного по улице Пионерской на участке от улицы Амурской до улицы Горького.

По маршруту № 8 будет задержан рейс до 22:10 с отправлением от начального остановочного пункта «Универмаг», расположенного по улице 50-летия Октября на участке от улицы Зейской до улицы Амурской.

По маршрутам № К, № 7, № 12, № 101 будут организованы дополнительные рейсы автобусов с отправлением в 22:15 от остановочного пункта «Шевченко», расположенного по улице Ленина от улицы Пионерской до улицы Шевченко.

По маршруту № К будет организован дополнительный рейс автобуса с отправлением в 22:15 от улицы Ленина на участке от улицы Шимановского до улицы Трудовой.

По маршрутам № 19, № 26 будут организованы дополнительные рейсы автобусов с отправлением в 22:20 от остановочного пункта «Магазин Благовещенск», расположенного по улице 50-летия Октября на участке от улицы Зейской до улицы Горького.

По маршрутам № 24, № 25, № 44 будут организованы дополнительные рейсы автобусов с отправлением в 22:15 от остановочного пункта «Универмаг», расположенного в районе пересечения улиц Амурская – 50-летия Октября.

Движение автобусов по другим муниципальным маршрутам будет осуществляться согласно действующему расписанию, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.