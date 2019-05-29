Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:36 10

Детский паровозик на набережной Благовещенска загадили (фото, видео)

Детский паровозик на набережной Благовещенска загадили (фото, видео)

В Благовещенске родители возмутились состоянием паровозика на большой детской площадке, расположенной на набережной Амура. Их дети приходится играть среди окурков и другого мусора. Кроме того, со слов горожан, в паровозике стоит едкий запах мочи.

«Гуляли с дочерью на детской площадке и обнаружили неприятные вещи. В паровозике валялись женская шуба, окурки, мусор и дико пахло мочой. Муж сделал вывод, что там ночуют бомжи. Мы гуляли не рано утром, а в обед, могли бы все убрать или ввести надлежащую охрану на центральной детской площадке, которая служит и местным жителям, и туристам», – высказалась благовещенка.

В администрации Благовещенска пояснили, что содержанием площадки занимается муниципальное предприятие ГСТК. Но уборка на территории ведется не ежедневно, а по мере необходимости. Паровозик специалисты пообещали привести в порядок и обратились к жителям города с просьбой не мусорить и поддерживать порядок там, где играют дети.

Просмотров всего: 1436

#дети #ЖКХ

распечатать


Общество

Прогулки на яхтах, модный показ, цирковое шоу: в Благовещенске отметят День защиты детей
Общество

Амурским детям, чьи мамы отбывают наказание за преступления, подарят подарки
Общество 4

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на ипотеку
Общество 7

Скандал: во время ЕГЭ в Пензенской области в школьном туалете сняли двери
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    4 часа назад

    От быдла и бомжей только автоматчик поможет.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    А как же запись с камер наблюдения, которые обещали установить? Напрашивается вывод, или камеры "установили" только на словах, ли запись не мониторят.

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    Было б на набережной побольше туалетов, может и не загадили бы.

  • Форджа

    Форджа
    4 часа назад

    а там что дворников нет?

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Пока сортиры везде не поставят, будут гадить в любой укромный уголок.

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    nerro

    Было б на набережной побольше туалетов, может и не загадили бы.



    Туалеты нужны. Доступные и побольше. Однако, думаю, если бы и были туалеты - загадили бы все равно. Воспитывать надо людей.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    nerroБыло б на набережной побольше туалетов, может и не загадили бы.


    не в туалетах дело. Скорее всего бомжи ночуют в вонючей одежде.

  • Вова555

    Вова555
    2 часа назад

    Там подростки собираются постоянно, они и гадят.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Паровозик детский вот дети и загадили. Онижедети.

  • foxik62

    foxik62
    36 минут назад

    Взять бы гундяевскую скрепу да как дать по башке

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь