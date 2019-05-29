Детский паровозик на набережной Благовещенска загадили (фото, видео)

В Благовещенске родители возмутились состоянием паровозика на большой детской площадке, расположенной на набережной Амура. Их дети приходится играть среди окурков и другого мусора. Кроме того, со слов горожан, в паровозике стоит едкий запах мочи.

«Гуляли с дочерью на детской площадке и обнаружили неприятные вещи. В паровозике валялись женская шуба, окурки, мусор и дико пахло мочой. Муж сделал вывод, что там ночуют бомжи. Мы гуляли не рано утром, а в обед, могли бы все убрать или ввести надлежащую охрану на центральной детской площадке, которая служит и местным жителям, и туристам», – высказалась благовещенка.

В администрации Благовещенска пояснили, что содержанием площадки занимается муниципальное предприятие ГСТК. Но уборка на территории ведется не ежедневно, а по мере необходимости. Паровозик специалисты пообещали привести в порядок и обратились к жителям города с просьбой не мусорить и поддерживать порядок там, где играют дети.