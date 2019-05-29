В Хабаровске оригинально обворовали магазин

Утром 29 мая сотрудники алкогольного супермаркета сообщили о крупной краже алкоголя. Проникновение в торговый зал обнаружил пришедший на работу персонал.

DVHab.ru сообщает, что преступники воспользовались особенностью расположения торговой точки. Магазин находится на первом этаже жилого дома, в бывших квартирах, которые переведены в нежилой фонд. Вход в помещение после ремонта был сделан с улицы, а дверные проемы, ведущие в подъезд, попросту заложили кирпичом. Часть кладки воры разобрали, сделав отверстие, достаточное для того, чтобы проникнуть внутрь и вытащить добычу. Дверь в подъезд не имеет замка, а домофон сломан.

Из кирпичей, вытащенных из кладки, преступники сделали себе подпорку, чтобы удобнее было перелезать через стену. Сколько было воров, устанавливает следственно-оперативная группа.

По предварительным подсчетам, воры украли алкоголь на 20 тысяч рублей, а также вытащили остатки денег из кассы и различные закуски.

Размер лаза был относительно небольшой, а через сделанный проем преступники передавали алкоголь не коробками, а бутылками. Вероятней всего преступники были на машине.

Оперативники изучают записи камер наблюдения, установленных на здании и внутри торговой точки. Кинолог в поиске преступников не помог – через подъезд утром прошло слишком много людей, направлявшихся на работу.