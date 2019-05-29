Свободненская детская железная дорога 2 июня начнет перевозить пассажиров

Свободненская детская железная дорога 2 июня откроет 79-й сезон летних пассажирских перевозок. Праздничное мероприятие, посвященное началу регулярного движения поездов в 2019 году, состоится на станции Юность. Начало в 10:00.

На торжественной линейке доброго пути ребятам пожелают работники и ветераны Забайкальской железной дороги. Затем от перрона отправится бесплатный поезд до станции Пионерская.

Планируется, что в период летних каникул на детской дороге пройдут практику 1 100 юных железнодорожников, из них 580 приедут из населенных пунктов Приамурья: Сковородина, Буреи, Завитой, Белогорска, Магдагачи, Ушумуна, Уруши, Шимановска, Ерофея Павловича. Все воспитанники получат навыки работы по основным железнодорожным специальностям: машинист тепловоза, дежурный по станции, проводник пассажирского вагона, осмотрщик вагонов.

Детская железная дорога будет работать до 24 августа ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Цена детского билета до конечной станции Пионерская – 35 рублей, взрослого – 65 рублей. Время отправления со станции Юность: 08:45, 10:30, 13:45, 15:30, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Свободненская детская железная дорога пользуется популярностью как у горожан, так и у гостей Свободного. По ней можно совершить загородную поездку в поселок Бардагон или в летний оздоровительный лагерь «Сосновый бор».

За лето 2018 года по детской магистрали было перевезено 17,2 тысячи пассажиров, что выше показателя предыдущего года на 11 %.

Детская железная дорога в Свободном была открыта в 1940 году. Это одна из старейших детских дорог на Дальнем Востоке. Длина главного пути составляет 10,5 километра. На магистрали расположены станции Юность и Пионерская, оборудованные микропроцессорной централизацией стрелок и сигналов, ремонтно-оперативной радиосвязью, и остановочные пункты Дальневосточная и Подгорная, оборудованные выходными сигналами. Парк подвижного состава включает в себя 4 локомотива, 6 пассажирских вагонов и 2 грузовые платформы.