В Благовещенске автомобиль выехал на встречку и попал в жесткое ДТП (фото)
29 мая в Благовещенске произошло жесткое ДТП в районе перекрестка улиц Студенческой и Промышленной. Там столкнулись легковушка и грузовик. В результате транспорт получил сильные повреждения, в особенности легковое авто.
Легковушка Toyota Crown ехала по Студенческой. Как сообщает программа «Сканер», водитель авто рассказал подробности ДТП. По его словам, перед Crown резко перестроился автомобиль, и водителю пришлось выскочить на встречную полосу. Там Toyota столкнулась с грузовиком.
Люди в аварии не пострадали. Рулевой Toyota Crown утверждает, что водитель грузовика сбежал с места аварии.
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