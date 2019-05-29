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сегодня, 15:06 4

В Благовещенске автомобиль выехал на встречку и попал в жесткое ДТП (фото)

В Благовещенске автомобиль выехал на встречку и попал в жесткое ДТП (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

29 мая в Благовещенске произошло жесткое ДТП в районе перекрестка улиц Студенческой и Промышленной. Там столкнулись легковушка и грузовик. В результате транспорт получил сильные повреждения, в особенности легковое авто.

Легковушка Toyota Crown ехала по Студенческой. Как сообщает программа «Сканер», водитель авто рассказал подробности ДТП. По его словам, перед Crown резко перестроился автомобиль, и водителю пришлось выскочить на встречную полосу. Там Toyota столкнулась с грузовиком.

Люди в аварии не пострадали. Рулевой Toyota Crown утверждает, что водитель грузовика сбежал с места аварии.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 часов назад

    хорошее решение перестроиться на встречку, когда тебя подрезали, там видимо помягче будет

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 часов назад

    хорошее решение перестроиться на встречку, когда тебя подрезали, там видимо помягче будет

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    4 часа назад

    DeaD Мороз

    хорошее решение перестроиться на встречку, когда тебя подрезали, там видимо помягче будет



    Да, дичь какая то. Совсем жить неохота.

  • тт

    тт
    3 часа назад

    Сегодня на перекрёстке (за несколько метров от светофора) один товарищ тоже резко выскочил на встречу (поворачивал с Театральной на Октябрьскую, хотел по встречной обогнать впереди идущий грузовик. Хорошо успели разминуться. Сказать, что я офигела, ничего не сказать... Может этот привирает?

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