Игорь Хомитов покинул пост главврача Зейской больницы

До назначения Игорь Хомитов в течение почти шести лет возглавлял Константиновскую больницу. При нем учреждение смогло за счет собственных средств приобрести два автомобиля скорой помощи.

Работая в Зее, Хомитов направил все усилия на вывод больницы из кризиса. Последовали сокращения должностей, ревизия зданий. За два месяца удалось сократить кредиторскую задолженность на 33 миллиона рублей. Региональный минздрав положительно оценивал изменения в Зейской больнице.

В конце мая 2019 года стало известно о том, что вместо Игоря Хомитова приказом министерства здравоохранения Амурской области назначена Анна Згурина. Анна Владимировна работала врачом-терапевтом Зейской больницы, раньше трудилась в Октябрьском филиале учреждения. Игорь Хомитов представил преемницу коллективу 27 мая, сообщает издание «Зейские вести. Сегодня».

В министерстве здравоохранения Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. О новом месте работы Игоря Хомитова пока не сообщается.

Как ранее сообщало информагентство, 29 мая стало известно, что министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин решил оставить должность по собственному желанию.

В инстаграм-аккаунте Зейской больницы Игорь Хомитов подвел итоги работы. «Сегодня был последний мой рабочий день в Зейской больнице. Чуть меньше года работы, и настало время подвести итоги предпринятых мероприятий. Что сделано? Погашены долги учреждения – более 100 миллионов рублей. Оптимизированы все материальные ресурсы, штатное расписание, круглосуточные койки. К чему это привело? В больницу на лечение пациенты перестали идти со своими медикаментами, перестали приносить с собой и покупать еду. У взрослых пациентов, хоть и нечасто, появилась возможность бесплатно пройти обследование у эндокринолога. У малышей и их родителей улучшились условия ожидания приема врачей. У врачей появилось чем и на чем лечить своих пациентов. По территории больницы благодаря вырубке кустарника и добавлению уличного освещения стало не страшно ходить в ночное время. Близятся к завершению ремонтные работы по инфекционному отделению и филиалу в селе Октябрьское. В этом селе для нужд больницы пробита скважина с водой. Начаты работы по устройству ограждения больницы. В течение ближайших 4–6 недель все проходящие ремонты будут закончены. Проведена большая модернизация кухни. У нас теперь повара работают на индукционных плитах. В ближайшее время заработает сервис дозвона до скорой помощи и взрослой регистратуры. В нереализованных планах остались крупные ремонты взрослой и детской поликлиник, свой санитарный авиационный транспорт. Что хочется пожелать? Двигаться вперед! Впереди только развитие, трудные времена миновали! Всем, кто помогал и всем, кто мешал, спасибо! Вместе мы сделали больницу лучше!» – написал Игорь Эдуардович.