Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:59 31

Игорь Хомитов покинул пост главврача Зейской больницы

Игорь Хомитов покинул пост главврача Зейской больницы
Фото: www.instagram.com

Одиозный руководитель Игорь Хомитов покинул должность главного врача Зейской районной больницы. На этом месте Игорь Эдуардович пробыл почти год: 20 июня 2018 года министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин представил его коллективу Зейской больницы.

До назначения Игорь Хомитов в течение почти шести лет возглавлял Константиновскую больницу. При нем учреждение смогло за счет собственных средств приобрести два автомобиля скорой помощи.

Работая в Зее, Хомитов направил все усилия на вывод больницы из кризиса. Последовали сокращения должностей, ревизия зданий. За два месяца удалось сократить кредиторскую задолженность на 33 миллиона рублей. Региональный минздрав положительно оценивал изменения в Зейской больнице.

В конце мая 2019 года стало известно о том, что вместо Игоря Хомитова приказом министерства здравоохранения Амурской области назначена Анна Згурина. Анна Владимировна работала врачом-терапевтом Зейской больницы, раньше трудилась в Октябрьском филиале учреждения. Игорь Хомитов представил преемницу коллективу 27 мая, сообщает издание «Зейские вести. Сегодня».

В министерстве здравоохранения Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. О новом месте работы Игоря Хомитова пока не сообщается.

Как ранее сообщало информагентство, 29 мая стало известно, что министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин решил оставить должность по собственному желанию.

В инстаграм-аккаунте Зейской больницы Игорь Хомитов подвел итоги работы. «Сегодня был последний мой рабочий день в Зейской больнице. Чуть меньше года работы, и настало время подвести итоги предпринятых мероприятий. Что сделано? Погашены долги учреждения – более 100 миллионов рублей. Оптимизированы все материальные ресурсы, штатное расписание, круглосуточные койки. К чему это привело? В больницу на лечение пациенты перестали идти со своими медикаментами, перестали приносить с собой и покупать еду. У взрослых пациентов, хоть и нечасто, появилась возможность бесплатно пройти обследование у эндокринолога. У малышей и их родителей улучшились условия ожидания приема врачей. У врачей появилось чем и на чем лечить своих пациентов. По территории больницы благодаря вырубке кустарника и добавлению уличного освещения стало не страшно ходить в ночное время. Близятся к завершению ремонтные работы по инфекционному отделению и филиалу в селе Октябрьское. В этом селе для нужд больницы пробита скважина с водой. Начаты работы по устройству ограждения больницы. В течение ближайших 4–6 недель все проходящие ремонты будут закончены. Проведена большая модернизация кухни. У нас теперь повара работают на индукционных плитах. В ближайшее время заработает сервис дозвона до скорой помощи и взрослой регистратуры. В нереализованных планах остались крупные ремонты взрослой и детской поликлиник, свой санитарный авиационный транспорт. Что хочется пожелать? Двигаться вперед! Впереди только развитие, трудные времена миновали! Всем, кто помогал и всем, кто мешал, спасибо! Вместе мы сделали больницу лучше!» – написал Игорь Эдуардович.

Просмотров всего: 3236

#здоровье

распечатать


Общество 3

В России хотят поднять возраст для покупателей алкоголя
Власть 50

Андрей Субботин покидает пост министра здравоохранения Амурской области
В России и мире

Благодаря дезодоранту подросток вышел из комы
Телемарафон Крылья

Телемарафон «Крылья» телекомпании «Альфа-канал» стартует 15 июня
Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Форджа

    Форджа
    5 часов назад

    полетели приблежённые

  • Well you give

    Well you give
    4 часа назад

    Не справились, вот и побежали "спасатели"! Время все четко расставило по своим местам!

  • Мудрый28

    Мудрый28
    4 часа назад

    новый министр?

  • Николь83

    Николь83
    4 часа назад

    Игорь Эдуардович, удачи вам на новом месте!! Вы отличный профессионал! Вы за этот неполный год успели сделать больше, чем до вас трое главных врачей пыхтели лет 15... Вас просто не сразу оценили, и жаль, что вы уезжаете из Зеи. Но вы сразу всем говорили, что на год... Эх.

  • Xxxchel

    Xxxchel
    4 часа назад

    Долго мы будим помнить мешки с мелочью, ох долго!!

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    4 часа назад

    -------Долго мы будим помнить мешки с мелочью, ох долго!!-------

    Да правильно он все сделал!Молодец.Вам, клоунам и лодырям надо было вообще зарплату бусами и цветными стеклышками выдавать.

  • Борщёв А.Н.

    Борщёв А.Н.
    3 часа назад

    "Работая в Зее, Хомитов направил все усилия на вывод больницы из кризиса." Это что, партнерский материал? Или журналист смог оценить количество приложенных усилий главного врача по некой неизвестной шкале?

  • азалия

    азалия
    3 часа назад

    Бойцовый заяц-------Долго мы будим помнить мешки с мелочью, ох долго!!-------

    Да правильно он все сделал!Молодец.Вам, клоунам и лодырям надо было вообще зарплату бусами и цветными стеклышками выдавать.


    Даже читать такое стыдно!

  • Nakamura

    Nakamura
    3 часа назад

    Рекомендован быть министром!

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    3 часа назад

    То, что сделано с Зейской больницей, надо узнавать у главы, он скажет всю правду. А в этой статье всё враньё.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Дуда Яна

    То, что сделано с Зейской больницей, надо узнавать у главы, он скажет всю правду. А в этой статье всё враньё.



    Судя по содержанию статьи, Хомитов - новый министр, не сомневайтесь.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Myxira

    Дуда Яна

    То, что сделано с Зейской больницей, надо узнавать у главы, он скажет всю правду. А в этой статье всё враньё.



    Судя по содержанию статьи, Хомитов - новый министр, не сомневайтесь.



    Учитывая ВСЕ факты: случайное совпадение увольнение "по собственному желанию" с поста министра Субботина и "одновременное" увольнение Хомитова с поста главного врача Зейской больницы, "пение ему (Хамитову) дифирамбов в статье, соглашусь и с Myxira, и с Мутный28, и с Nakamura, по поводу кандидатуры нового министра здравоохранения АО..

  • Well you give

    Well you give
    3 часа назад

    Николь83

    Игорь Эдуардович, удачи вам на новом месте!! Вы отличный профессионал! Вы за этот неполный год успели сделать больше, чем до вас трое главных врачей пыхтели лет 15... Вас просто не сразу оценили, и жаль, что вы уезжаете из Зеи. Но вы сразу всем говорили, что на год... Эх.



    За период июль-декабрь 2018 года больница потеряла в реестрах более 16 000 медицинских услуг (для сравнения потерь: за 2017 год - 351 услуга, за 2016 год - 1263 услуги). "Отличный профессионал" говорите, ну ну! Еще накидать аргументов или достаточно? Те проблемы, из-за которых больница и пришла к таким долгам до сих пор не решены! И те кто к ней привел - до сих пор на местах! Губы наркашены - а подол (пардон) обо#ратый. Ну и кредиторка никуда не делась! Субботин уволился, вот он и сбежал.

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    --------Субботин уволился, вот он и сбежал.----------

    ))))))))))))))))))))

    Кухонные боксеры-они такие смешные и глупые.

    Вы лучше письма пишите президенту-оно у вас лучше получается.Да и мы хоть посмеемся за чашечкой кофе.

    --------Еще накидать аргументов или достаточно? ---------

    Есть кто то, кому интересны ваши псевдо-выводы?За последние пять лет ни одного такого человека не увидел.

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    Бойцовый заяц

    --------Субботин уволился, вот он и сбежал.----------

    ))))))))))))))))))))

    Кухонные боксеры-они такие смешные и глупые.

    Вы лучше письма пишите президенту-оно у вас лучше получается.Да и мы хоть посмеемся за чашечкой кофе.

    --------Еще накидать аргументов или достаточно? ---------

    Есть кто то, кому интересны ваши псевдо-выводы?За последние пять лет ни одного такого человека не увидел.



    Смеется тот - кто смеется последний! К "псевдо-выводам" есть документы! Субботин, Хомитов - это только начало!

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    ----------Смеется тот - кто смеется последний!---------

    последним смеется только идиот, потому что до него всегда туго доходит.

    ----------К "псевдо-выводам" есть документы! Субботин, Хомитов - это только начало!--------

    Это вы уже примерно 4-5 лет говорите.Люди приходит и уходят, работают, независимо от ваших грамот, писаных на все уровни.Вам и невдомек, что жизнь то происходит совершенно иначе.И можете хоть до посинения срывать покровы-это очень скучно и неинтересно уже никому.Вы так утомляете своим ура-патриотизмом и обилием восклицательных знаков, что даже властям противно читать ваш бред.

    Документы ваши тоже никому не нужны.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Домой поедет,поля непаханы...несеяны...

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Анна Згурина развалит даже то,что нельзя развалить, сочувствую .... Месяца три проработала в зейской больнице кажется и в главные.....делайте выводы...

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    -----Анна Згурина развалит даже то,что нельзя развалить, сочувствую ....-----

    Есть разного рода кухарки и айтишники, которые ПРЕКРАСНО знают как управлять государством.Их хоть сейчас в диктаторы или там в губернаторы.Поставь их на любое место-они обгадятся через 3 месяца, но у них,что радует,всегда найдутся объективно виноватые.Кто угодно-только не они

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    Бойцовый заяц----------Смеется тот - кто смеется последний!---------

    последним смеется только идиот, потому что до него всегда туго доходит.

    ----------К "псевдо-выводам" есть документы! Субботин, Хомитов - это только начало!--------

    Это вы уже примерно 4-5 лет говорите.Люди приходит и уходят, работают, независимо от ваших грамот, писаных на все уровни.Вам и невдомек, что жизнь то происходит совершенно иначе.И можете хоть до посинения срывать покровы-это очень скучно и неинтересно уже никому.Вы так утомляете своим ура-патриотизмом и обилием восклицательных знаков, что даже властям противно читать ваш бред.

    Документы ваши тоже никому не нужны.


    Вам конечно не нужны, у Вас другие интересы, ну а раз "хорошо получается" значит за чашечкой кофе не так смешно! Ссыкотно! Покровы Вам пока помогают покрывать и скоро к ним тоже будут большие вопросы!

    Время всегда расставляет все по местам!

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    Бойцовый заяц

    -----Анна Згурина развалит даже то,что нельзя развалить, сочувствую ....-----

    Есть разного рода кухарки и айтишники, которые ПРЕКРАСНО знают как управлять государством.Их хоть сейчас в диктаторы или там в губернаторы.Поставь их на любое место-они обгадятся через 3 месяца, но у них,что радует,всегда найдутся объективно виноватые.Кто угодно-только не они



    Зато кухарки никогда бы не оставили страну голодной! ))) Ваши "пряморукие" айтишники 7 лет региональную систему в порядок привести не могут. 158 млн в трубу выкинули, а "медиалог" так и не заработал!

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    --------

    Вам конечно не нужны, у Вас другие интересы, ну а раз "хорошо получается" значит за чашечкой кофе не так смешно! Ссыкотно! Покровы Вам пока помогают покрывать и скоро к ним тоже будут большие вопросы! Время всегда расставляет все по местам!

    --------

    Вы конечно не поймете, но тем не менее.Булгаков когда то написал отличные строки:

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    – Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? – спросил, очень оживившись, развязанный.

    – Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!

    – Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, ты очень ошибаешься.

    Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

    – Я могу перерезать этот волосок.

    – И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил? ------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    У вас смешная и навязчивая иллюзия, что вы что то можете решить и тд. Некоторые люди, которых вы пытаетесь "морщить"- скоро умрут от старости.И это не метафора, а самая что ни на есть реальность.Короче все просто-собаки лают-караван идет.И,вы удивитесь,никому не ссыкотно, как вы изволили выразиться.Но жить в придуманном мире проще,проще быть незамутненным эльфом, поэтому я вас понимаю.Современная фармакология в области клинической психиатрии конечно творит чудеса,но все же чертовски жаль, что не всех могут догнать санитары...

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    ------------Ваши "пряморукие" айтишники 7 лет региональную систему в порядок привести не могут. 158 млн в трубу выкинули, а "медиалог" так и не заработал!-----------

    Ну вам то из погреба виднее.Особенно забавляет цифра в 158. У вас даже есть сосед по палате.Такой же эльф. Вот только президента действующего он не любит, в отличие от вас. У него свой, персональный бог.

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    За языком следить рекомендую! Аргументы кончились? И не позорьтесь, 158 это сумма госконтрактов в рамках модернизации 2012-13. А плохо для Вас, что это в ценах 2012-13 г.г.

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    -------За языком следить рекомендую! Аргументы кончились?-------

    Они и не начинались-было бы перед кем аргументировать.Вы увидели в моих ответах хоть один аргумент?.А рекомендации свои оставьте уже.Вообще все равно, верите-нет?

    Вы вообще,простите,кто такой?Я переписываюсь с виртуальным ником в интернете.Напишите свою фамилию-имя-отчество-тогда и поговорим.А до этого момента-за укольчиком аминазина и в люлю.

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    2 часа назад

    -----И не позорьтесь, 158 это сумма госконтрактов в рамках модернизации 2012-13-----

    Простите великодушно.Сами мы не местные...

  • Well you give

    Well you give
    2 часа назад

    Не вопрос!

  • Николь83

    Николь83
    2 часа назад

    Бойцовый заяц

    -----Анна Згурина развалит даже то,что нельзя развалить, сочувствую ....-----

    Есть разного рода кухарки и айтишники, которые ПРЕКРАСНО знают как управлять государством.Их хоть сейчас в диктаторы или там в губернаторы.Поставь их на любое место-они обгадятся через 3 месяца, но у них,что радует,всегда найдутся объективно виноватые.Кто угодно-только не они



    плюсую.

  • Well you give

    Well you give
    1 час назад

    Бойцовый заяц-------За языком следить рекомендую! Аргументы кончились?-------

    Они и не начинались-было бы перед кем аргументировать.Вы увидели в моих ответах хоть один аргумент?.А рекомендации свои оставьте уже.Вообще все равно, верите-нет?

    Вы вообще,простите,кто такой?Я переписываюсь с виртуальным ником в интернете.Напишите свою фамилию-имя-отчество-тогда и поговорим.А до этого момента-за укольчиком аминазина и в люлю.


    Вы же тоже под ником )))))). Кто бы говорил! Но Вы знакомы с моими письмами Президенту РФ, в которых есть и имя и отчество и фамилия. Из которых Вы цитируете мои фразы (потом трусливо удаляете). А вот аргументов от Вас ни одного, только оскорбления! Психа из меня сделать уже не получится, пытались!

    Телефон в письме указан, звоните! Пообщаемся! Всегда интересны альтернативные мнения!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Знатный срач устроен в ветке!!!!

  • PLRtx

    PLRtx
    14 минут назад

    "Но Вы ухитрились скомпрометировать себя с комедиантом, с фигляром, и Ваш спаситель покинул Вас; Вы пали снова…"

Показать все (31) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь