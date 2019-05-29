Ветер повредил крышу пристройки к ведомственному зданию в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

Житель Благовещенска снял видео, где запечатлены очередные последствия ненастной погоды в городе. В этот раз пострадала пристройка к зданию Амурского филиала ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» (улица Горького, 1).

Как видно на кадрах, ветер сорвал кусок крыши пристройки, сделанной из поликарбоната. Кусок болтается на ветру. «Вот так вот отрывает карбонат на Россельхознадзоре. Первый лист пошел, скоро второй оторвет. Ветер сегодня очень сильный. Охранник суетится, не знает, что сделать», – говорит за кадром автор ролика.