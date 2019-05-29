Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость
сегодня, 14:26 0

Ветер повредил крышу пристройки к ведомственному зданию в Благовещенске (видео)

Ветер повредил крышу пристройки к ведомственному зданию в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

Житель Благовещенска снял видео, где запечатлены очередные последствия ненастной погоды в городе. В этот раз пострадала пристройка к зданию Амурского филиала ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» (улица Горького, 1).

Как видно на кадрах, ветер сорвал кусок крыши пристройки, сделанной из поликарбоната. Кусок болтается на ветру. «Вот так вот отрывает карбонат на Россельхознадзоре. Первый лист пошел, скоро второй оторвет. Ветер сегодня очень сильный. Охранник суетится, не знает, что сделать», – говорит за кадром автор ролика.

Просмотров всего: 50

#погода #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске осужден ремонтник, который жестоко убил и ограбил 90-летнюю бабушку
Общество

Грозовой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая
Происшествия

В Приамурье сошел в кювет автобус с пассажирами (фото)
Происшествия 2

У амурчанина забрали машину за долг в 11 тысяч рублей

сегодня, 12:38
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь