С начала года благовещенские автоинспекторы наказали почти 2 000 лихачей

По данным областной ГИБДД, с начала текущего года сотрудники отдела ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району привлекли к ответственности следующие категории автомобилистов.

268 водителей привлечены по статье 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». 226 водителей наказаны по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». За превышение безопасной скорости движения наказаны 1 340 водителей – это без учета тех, кто попал в поле зрения камер фото- и видеофиксации.

«Сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированных гонок. Эти нарушения попадают под определение термина "опасное вождение". Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на места возможных несанкционированных заездов с превышением безопасного скоростного режима. Сообщения о нарушениях правил дорожного движения принимают в дежурной части ГИБДД по номеру в Благовещенске (4162) 42-52-62», – прокомментировали в областном управлении службы.