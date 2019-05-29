В Благовещенске осужден ремонтник, который жестоко убил и ограбил 90-летнюю бабушку

В областном центре Приамурья осужден 39-летний мужчина, убивший 90-летнюю благовещенку и похитивший из ее квартиры 700 тысяч рублей. За совершение двух особо тяжких преступлений суд присяжных приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Следствие и суд установили, с января по март 2018 года осужденный в составе бригады рабочих делал ремонт в квартире одного из домов по улице 50-летия Октября в Благовещенске. Тогда же он и познакомился с 90-летней женщиной из соседней квартиры и, войдя к ней в доверие, узнал, что у нее есть крупная сумма денег, сообщает амурское следственное управление.

16 марта 2018 года, будучи нетрезвым, он вошел в квартиру бабушки через незапертую дверь и напал на престарелую хозяйку. От удара женщина упала и ударилась головой об угол двери в ванную комнату. Преступник снова с силой ударил ее не менее 5 раз ногами по голове, сообщает прокуратура Амурской области.

После этого убийца задушил женщину заранее приготовленным жгутом и похитил деньги убитой – 700 тысяч рублей. Мужчину задержали через два дня. По решению суда его заключили под стражу.

На основании обвинительного вердикта суда присяжных 24 мая 2019 года приговором Амурского областного суда осужденному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил, уточняют в областной прокуратуре.