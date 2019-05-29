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В Приамурье сошел в кювет автобус с пассажирами (фото)

В Приамурье сошел в кювет автобус с пассажирами (фото)
Фото: marshrutca.ru

28 мая в Приамурье сошел в кювет автобус с пассажирами, ехавший из Завитинска в Райчихинск. Из-за проливного дождя дорогу размыло, и транспорт повело.

Качество трассы Завитинск – Райчихинск оставляет желать лучшего. Об этой проблеме жители Завитинского района упоминали во время визита губернатора Приамурья в сентябре 2018 года.

«Мы понимаем, что дорога Завитинск – Райчихинск очень востребована у жителей. Ее уже ремонтируют с 0 по 21 километры. Ремонт на этом участке будет продолжен и в следующем году», – сказал на прошлогодней рабочей встрече с завитинцами министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин.

По этой дороге транспортируют тяжелобольных пациентов в первично-сосудистое отделение Райчихинской городской больницы, сообщает портал «Маршрутка».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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