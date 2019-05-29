Строителей Амурского ГПЗ собираются социализировать и с ограничениями пускать в Свободный

На территории строящегося Амурского ГПЗ прошло заседание Общественного совета проекта «Строительство Амурского ГПЗ». Одним из вопросов, который обсудили присутствующие, стала адаптация в городе президентского внимания приезжих строителей, численность которых приближается к половине численности всего населения Свободного.

Участие в заседании совета приняли глава города Владимир Константинов и заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

Прозвучало, что к работам по строительству Амурского ГПЗ привлечено 20 229 человек, которые являются сотрудниками нескольких десятков подрядных организаций, пишут «Зейские огни». При этом все население Свободного на 1 января 2019 года, по данным Амурстата, составляло 53,4 тысячи человек.

Для строителей в 18 километрах от Свободного построены три вахтовых поселка. Один из них, где проходило совещание, вмещает 5 тысяч человек. Поселок имеет свою систему водообеспечения, очистку канализационных стоков, пожарное депо, медицинский пункт для оказания первой помощи. На сегодня там проживают 3 600 человек, в основном работники компании «Велесстрой» и подрядных организаций. Первый поселок введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Второй посёлок занимают 3 386 человек – сотрудники компаний CPECC и «Ямата». В настоящее время идет расширение этого поселка, там будут проживать 6 тысяч человек.

В самом крупном, третьем поселке живут сотрудники компаний «Ренейссанс», «Ямата» и «Текнимонт» – 13 329 человек. Благоустройство вахтового поселка, который будет в итоге вмещать 20 тысяч человек после расширения, завершится в июне, все объекты инфраструктуры в стадии оформления. Все поселки автономные, со своей инфраструктурой.

Там открываются магазины, пункты бытового обслуживания и медицинских услуг, места организации досуга, устанавливаются банкоматы. Сообщается, что этот процесс будет завершен летом 2019 года, что поможет существенно снизить нагрузку на инфраструктуру Свободненского района и Свободного.

Во всех поселках есть стационарные посты полиции с круглосуточным пребыванием сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, силами частных охранный предприятий внутри объектов осуществляется организация охранно-пропускного режима.

Члены общественного совета рассмотрели комплекс мероприятий по вопросам взаимодействия работников подрядных организаций, жителей города и района. Программа предусматривает контроль за ответственным поведением строительного персонала в общественных местах.

«На стройплощадки привлекаются рабочие различных национальностей, у всех свой менталитет, свои традиции и обычаи, свои понятия о культуре. И, конечно, необходимо проводить ряд мероприятий по адаптации этих людей при нахождении их на территории города и района. Совместно с УМВД, ФСБ и прокуратурой мы проводим регулярные встречи по вопросам предотвращения и профилактики правонарушений. В ближайшее время мы назначим ряд соответствующих дополнительных мероприятий», – рассказал заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром переработка Благовещенск» Владимир Борисов.

Общественники предлагают организовать народные дружины совместно с полицией для патрулирования в Свободном мест наибольшего скопления привлеченных на строительство АГПЗ. Глава Свободного Владимир Константинов озвучил предложение, которое ранее уже обсуждалось на рабочем совещании в администрации: о предоставлении списков выезжающих работников на территорию города.

«Чтобы разгрузить город от наплыва с завода, можно организовать выезд работников в два этапа – одни посещают магазины до обеда, другие после», – предложил градоначальник.

Он также предложил организовывать для иностранцев экскурсии по Свободному – в городской краеведческий музей, Дом народного творчества и другие места, так как считает, что это как раз и будет способствовать приобщению строителей к культуре, поможет им адаптироваться на амурской земле, понять и принять местные устои.

Андрей Белоусов рассказал, что вскоре будет создана отдельная рабочая группа, которая будет заниматься вопросом социализации строителей Амурского ГПЗ. На заседаниях будет обсуждаться религия, социальное благополучие в вахтовых поселках, участие строителей в культурной жизни города.

В качестве примера вовлечения сотрудников подрядных организаций в общественную жизнь города и района назвали их участие в торжествах по случаю Дня Победы, активную поддержку спортивных мероприятий, участие в благоустройстве и озеленении Свободного.

Для участников Совета провели экскурсию по территории стройки Амурского ГПЗ – одного из самых больших газоперерабатывающих заводов в мире. Масштабный проект реализован на 35 %. На площадке строительства погружено более 65 тысяч свай, залито более 181 тысячи кубометров бетона, смонтировано более 35 тысяч тонн металлоконструкций. Строительство входит в пиковую фазу. В навигационный период 2019 года продолжится доставка габаритного и крупнотоннажного оборудования завода, включая гигантские колонны Амурского ГПЗ.

На нижних площадках находятся первая и вторая линии – первый пусковой комплекс, который будет достроен к концу 2020 года и запущен в апреле 2021 года. Там расположено многотонное оборудование, которое будет задействовано в переработке природного газа. Одна такая «нитка» или линия способна перерабатывать 7 миллиардов кубометров природного газа.

На верхней площадке будут располагаться пятая и шестая технологические линии, которые планируется запустить в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. На четвертой линии идет обустройство фундаментов, на третьей – все готово к приемке технологического оборудования уже текущим летом.

Заместитель главного инженера ООО «Газпром переработка Благовещенск» Евгений Шилкин рассказа, что сырьем Амурского ГПЗ станет природный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, поступающий по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Амурский ГПЗ предназначен для подготовки газа для экспортных поставок в КНР; производства гелия в объеме до 60 миллионов кубометров в год – самого крупного в мире; производства сжиженных углеводородных газов в объеме до 1,7 миллиона тонн в год; извлечения этановой фракции для поставок на Амурский ГХК, решение о строительстве которого сейчас прорабатывает компания СИБУР.

«"Газпромом" было принято верное решение о строительстве Амурского ГПЗ для того, чтобы газоразделение и газопереработка осуществлялась на территории нашей страны. Таким образом, ценнейшие компоненты газа, который поступает по газопроводу "Сила Сибири", будут оставаться здесь, открывая возможность перерабатывать в другие продукты. Одна из частей газа - этан, который и будет выделяться на АГПЗ. Этан является очень ценным сырьем. Из этана производится этилен – сырье для товаров, которые окружают нас в жизни, начиная от полиэтиленовых пакетов, пленок, дорожных покрытий, кровельных материалов, деталей машин, медицинского оборудования, резины и прочего», – пояснил директор ОСП ООО «СИБУР» Андрей Полюлях.

По его словам, проект АГХК, в случае принятия положительного решения о его реализации, станет «продолжением» проекта «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ для того, чтобы иметь возможность, создавать дополнительную стоимость внутри страны. И далее экспортировать в те же страны Азии уже совершенно другой продукт, который гораздо дороже, в который вложен труд наших людей, за который уплачены налоги, и как результат – получить развитие региона.

В апреле прошли общественные слушания по строительству ряда инфраструктурных объектов АГХК: подстанции, шести подъездных автодорог, а также по инженерной планировке площадки, развитию железнодорожной станции «Заводская-2». Намечаемые к строительству объекты инфраструктуры АГХК планируется разместить на территории Свободненского района в границах Желтояровского и Дмитриевского сельсоветов. В 2019 году уже начинается подготовительная работа, не требующая утверждения проектной документации.

Фото: Антон Алатко/ «Зейские огни»