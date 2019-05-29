В России хотят поднять возраст для покупателей алкоголя

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало законопроект, которым предлагается запретить продавать крепкий алкоголь гражданам младше 21 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 17 июня.

В России запрещено продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним. Минздрав предлагает внести в законодательство поправки, согласно которым нельзя продавать алкоголь с содержанием этилового спирта более 16,5 % объема готовой продукции лицам, не достигшим 21 года.

В законопроекте отмечается, что продавец при возникновении сомнений имеет право потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст. В ведомстве заметили, что по данным опроса ВЦИОМ, повышение возрастного ценза для продажи алкоголя поддержали три четверти россиян.

Как указывается в пояснительной записке, исследования о влиянии алкоголя на мозг человека показали, что употребление таких напитков небезопасно для нормального развития этого органа. Отмечается, что головной мозг человека, его структурные элементы и внутреннее строение окончательно формируются в среднем только к 21 году. До достижения человеком этого возраста мозг более уязвим к внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям.

По информации «Парламентской газеты», исследования показывают, что употребление крепкого алкоголя намного сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных напитков. «В связи с этим, а также с тем, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне, особенно среди юношей, то повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции является перспективной мерой в сфере охраны здоровья», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что Минздрав разрабатывает нормативные и правовые акты по борьбе с употреблением табака и алкоголя, а также стратегию здорового образа жизни в рамках выполнения проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в нацпроект «Демография». Согласно плану, документы необходимо подготовить до конца текущего года.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщал, что проект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года будет представлен в 2019 году. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что считает целесообразной эту идею, его ведомство поддержит данный проект, если он поступит.