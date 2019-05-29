Амурский театр драмы поставил трагикомедию, где играют всего три актера

Фото: amurteatr.ru

24 мая в Амурском театре драмы состоялась премьера спектакля «Селфи со склерозом». Это трагикомедия по пьесе киевского драматурга Александра Володарского. Постановщиком выступил главный режиссер театра Павел Рукавицын.

«Селфи со склерозом» держится практически на одном главном персонаже – одинокой 92-летней женщине Майе Михайловне (ее играет заслуженная артистка Амурской области Наталия Петрова) и на ее воспоминаниях. Реальным персонажем выступает Склероз – эту роль исполняют в разных составах заслуженный артист России Игорь Булатов и артист Александр Симонец.

«Да это идеальная модель социальной защиты любого государства – каждому пенсионеру по социальному работнику! Склероз живет с ней до тех пор, пока она жива, он заинтересован поддерживать в ней силы. Он ее провоцирует на воспоминания, на какую-то жизнь, – говорит Игорь Булатов. – Мы, к сожалению, мало думаем о стариках. Они живут воспоминаниями, что было 30-40 лет назад. Если присмотреться к ним, можно понять, ради чего стоит жить».

Спектакль идет в двух действиях, и все это – эпизоды жизни Майи Михайловны.

Сразу три мужских роли в спектакле играет один актер – Максим Червяков. В Амурском театре драмы он работает первый сезон. Максим – выпускник Иркутского театрального училища и уже играл в нескольких спектаклях, в том числе в «Счастливых людях». Амурские театралы успели приметить нового актера и наблюдают за развитием его таланта.

«Признаюсь, играть было сложно технически. Потому что мои герои сменяют друг друга. Нужно быстро перевоплотиться, переодеться. Девчонки помогают. При этом нужно перестроиться на совершенно новый образ, походку, манеру речи, ведь один из моих героев – кавказец!» – рассказал Максим.

Итого – в спектакле задействованы три актера, исполняющие пять ролей.

Подробно о постановке можно прочитать в материале Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».