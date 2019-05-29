У амурчанина забрали машину за долг в 11 тысяч рублей

В полицию Благовещенска обратился мужчина 1987 года рождения. Он заявил, что у него отобрали автомобиль за долг в 11 тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчина занял у знакомого небольшую сумму, но деньги не вернул. Злоумышленник решил помочь знакомому вернуть деньги. На одной из баз Благовещенска он забрал у должника автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» совместно с коллегами из управления Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1983 года рождения. Машину сотрудники вернули хозяину.