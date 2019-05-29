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сегодня, 12:38 2

У амурчанина забрали машину за долг в 11 тысяч рублей

В полицию Благовещенска обратился мужчина 1987 года рождения. Он заявил, что у него отобрали автомобиль за долг в 11 тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчина занял у знакомого небольшую сумму, но деньги не вернул. Злоумышленник решил помочь знакомому вернуть деньги. На одной из баз Благовещенска он забрал у должника автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» совместно с коллегами из управления Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1983 года рождения. Машину сотрудники вернули хозяину.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    Вот же бессовестный! Долг не отдал, да еще и заяву накатал! Люди-заемщики, вы прежде чем деньги в долг брать, голову включать не пробовали. Назанимают, кредитов наберут, а потом как с гуся вода

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    48 минут назад

    А деньги хозяину не вернули? Это уже ни в долг взял, а присвоил чужие деньги. Статья есть. Чтож правоохранители не занимаются присвоителем чужого добра?

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