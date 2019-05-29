В Приамурье прекратили дело в отношении мужчины, набравшего взяток на полмиллиона

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Начальник контейнерной площадки Белогорской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций ОАО «РЖД» попался на взятках. Мужчина неоднократно получал деньги от представителей одной из организаций за непринятие мер к проверке контейнеров, имеющих нарушения погрузки и крепления груза.

В 2011-2015 годах амурчанин незаконно получил в общей сложности более 517 тысяч рублей. В отношении начальника контейнерной площадки возбудили уголовное дело, но в дальнейшем оно было прекращено: истекли сроки давности уголовного преследования.

При этом не разрешался вопрос о конфискации денег, которыми подкупали амурчанина. Свободненская транспортная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. В итоге исковые требования прокурора были удовлетворены полностью. Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, решение суда о конфискации денег еще не вступило в силу.