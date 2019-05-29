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сегодня, 12:13 27

Андрей Субботин покидает пост министра здравоохранения Амурской области

Андрей Субботин покидает пост министра здравоохранения Амурской области
Фото: amurzdrav.ru

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения Амурской области. По информации Амур.инфо, он решил оставить должность по собственному желанию.

Для комментариев Андрей Юрьевич пока недоступен. По данным информагентства, заявление об увольнении он написал 28 мая. Андрей Субботин руководил министерством здравоохранения с ноября 2017 года. До этого он работал главным врачом благовещенской поликлиники № 1. Ранее возглавлял Благовещенскую городскую больницу.

Андрей Субботин имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Хирургия». Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Кто будет назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения, правительство Амурской области пока не сообщает.

Просмотров всего: 6270

#здоровье #областная власть

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    да неужели

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    Интересно, что, в качестве «золотого парашюта» ему приготовили? Должен же молчать, уходя...

  • PLRtx

    PLRtx
    1 час назад

    Садить нужно этого человека - за все что успел натворить, за детей с гепатитом, за РИСЗ, за закупки, за массовые сокращения, - за все https://youtu.be/9HdNC6b4p8c а ведь рекомендовал от меня избавиться - что мол 200 трупов и ставленницу его тоже оформить следует как положено главного врача Шимановской больницы - https://youtu.be/H7kRjXXsn14 и награжденную Губернатором Булакову Наталью Устиновну, https://youtu.be/2Yb2uahsouw - за генеральные провалы в здравоохранении,

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Вангую. Кого бы вместо него не поставили, он хорошим не будет

  • азалия

    азалия
    1 час назад

    А зачем вообще шел на эту должность? Убожество!

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    1 час назад

    Ну вот и сбили с его башки корону. А буквально ещё позавчера писал на форуме, что у всех кишка тонка его убрать, а у него она толстая. Не по Сеньке шапка. На больших должностях долго не задерживается, год-полтора и дальше его дурь терпеть невозможно. На самом деле очень хороший подарок ко дню медика. Теперь ещё очень надо направить лыжи Максимова восвояси на свою малую родину в мордву.

  • Форджа

    Форджа
    1 час назад

    интересно ему загубленный главврач по ночам снится?

  • PLRtx

    PLRtx
    1 час назад

    PLRtx

    Садить нужно этого человека - за все что успел натворить, за детей с гепатитом, за РИСЗ, за закупки, за массовые сокращения, - за все https://youtu.be/9HdNC6b4p8c а ведь рекомендовал от меня избавиться - что мол 200 трупов и ставленницу его тоже оформить следует как положено главного врача Шимановской больницы - https://youtu.be/H7kRjXXsn14 и награжденную Губернатором Булакову Наталью Устиновну, https://youtu.be/2Yb2uahsouw - за генеральные провалы в здравоохранении,



    Вы посмотрите на видео про его "команду успешную" - а потом говорите про загубленные жизни и ведь никто не усмотрел ни коррупционную составляющую ни криминальную а ведь это все было и у СК, Прокуратуры, МВД, Бурлакова даже заявление на меня написала о клевете в полицию - где проверки и посадки - ?

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    PLRtx

    Садить нужно этого человека - за все что успел натворить, за детей с гепатитом, за РИСЗ, за закупки, за массовые сокращения, - за все https://youtu.be/9HdNC6b4p8c а ведь рекомендовал от меня избавиться - что мол 200 трупов и ставленницу его тоже оформить следует как положено главного врача Шимановской больницы - https://youtu.be/H7kRjXXsn14 и награжденную Губернатором Булакову Наталью Устиновну, https://youtu.be/2Yb2uahsouw - за генеральные провалы в здравоохранении,



    а себя судить не хотите за скороспелые выводы? Много знаете о ситуации с заражением детей гепатитом? Вроде даже следствие еще не разобралось, а вам уже все ясно. Если бы действительно интересовались этой ситуацией, а не пробегались по заголовкам и скандалам на форуме, то хотя бы знали о датах первых заражений. Это не в защиту уходящего министра и его замов. Предыдущий тоже по определениям на форуме был плохим. И следующий, наверняка, тоже будет получать словесные оплеухи в интернете. Гнилой минздрав страны одним министром не исправить, так как все они из общей системы. Каждая поликлиника, больница, каждый врач и медсестра, а также административный персонал медучреждений должны начать с себя. Одна из застарелых болячек российского минздрава - высокомерное хамство по отношению к пациентам (это общее впечатление о системе, а не о каждом отдельном враче. Чаша весов хороших и плохих медработников склонилась не в пользу первых, к сожалению).

  • PLRtx

    PLRtx
    59 минут назад

    ФИО

    PLRtx

    Садить нужно этого человека - за все что успел натворить, за детей с гепатитом, за РИСЗ, за закупки, за массовые сокращения, - за все https://youtu.be/9HdNC6b4p8c а ведь рекомендовал от меня избавиться - что мол 200 трупов и ставленницу его тоже оформить следует как положено главного врача Шимановской больницы - https://youtu.be/H7kRjXXsn14 и награжденную Губернатором Булакову Наталью Устиновну, https://youtu.be/2Yb2uahsouw - за генеральные провалы в здравоохранении,



    а себя судить не хотите за скороспелые выводы? Много знаете о ситуации с заражением детей гепатитом? Вроде даже следствие еще не разобралось, а вам уже все ясно. Если бы действительно интересовались этой ситуацией, а не пробегались по заголовкам и скандалам на форуме. Это не в защиту уходящего министра и его замов. Предыдущий тоже по определениям на форуме был плохим. И следующий, наверняка, тоже будет получать словесные оплеухи в интернете. Гнилой минздрав страны одним министром не исправить, каждая поликлиника, больница, каждый врач и медсестра, а также административный персонал медучреждений должны начать с себя.



    Судить имеют право родители чьи дети пострадали - если бы не огласка то замяли бы замолчали ! скороспелые выводы - федеральную проверочку а то несколько лет расследуют а где результат - видать чиновничьих детей не затронуло а то землю бы носом рыли

  • Энн

    Энн
    53 минуты назад

    Объективно говоря, детей гепатитом заражали 10 лет подряд, если не больше. Даже тут на Амур.инфо было интервью с мамой больного ребенка и это было задолго до Субботина. При нем как раз и началось расследование (не скажу, что он способствовал, не знаю, но как факт). А до этого все предыдущие руководители прекрасно эти факты игнорировали.

  • Kulibin

    Kulibin
    51 минута назад

    Уважаемые господа. Неужели ни до кого не доходит, что кого ни назначь на место мнистра здравоохранения Амурской области хоть Рошаля, пусть единорог, хоть Иисуса, всё равно ничего не изменится!!! Это политика ГОСУДАРСТВА. У нас в стране медицина приемлемая только в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с бюджетом. Всё. Поэтому Суботин, Тезиков, Максимов, и прочие, кто был, кто будет ничего не смогут изменить.

  • Сосновский

    Сосновский
    47 минут назад

    ФИО, министром можешь ты не быть, а человеком быть обязан. Субботин подлейший человек, может обгадить любого человека ни за что ни про что, а посмотрел бы лучше в зеркало на себя. Наконец-то начались подвижки в гадском минздраве. Я даже зауважал губернатора.

  • PLRtx

    PLRtx
    41 минута назад

    Сосновский

    ФИО, министром можешь ты не быть, а человеком быть обязан. Субботин подлейший человек, может обгадить любого человека ни за что ни про что, а посмотрел бы лучше в зеркало на себя. Наконец-то начались подвижки в гадском минздраве. Я даже зауважал губернатора.



    С тем что очень подлый и трусливый - абсолютно согласен видео это и подтверждает в глаза боится сказать https://youtu.be/9HdNC6b4p8c еще я ему диск передал и с его пиар секретарем пообщался и все рассказал - а получилось то как - министр испугался



  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    40 минут назад

    Есть такое подозрение, что Пак вернется. С Сахалина же его поперли.

  • Сосновский

    Сосновский
    27 минут назад

    ТРЯМ

    Есть такое подозрение, что Пак вернется. С Сахалина же его поперли.



    Пак может и вернётся, но кресло министра его не ждёт.

  • physic1

    physic1
    27 минут назад

    Да!!!! Еще раз убеждаюсь, ГАЖЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО сообщества только МЕДИЦИНСКОЕ!!!!!

  • Козьма1979

    Козьма1979
    27 минут назад

    Согласен с Вами Трям.

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    22 минуты назад

    Самое отвратительное, что раньше врачи ЛЕЧИЛИ, а сейчас оказывают УСЛУГИ.

  • Well you give

    Well you give
    18 минут назад

    Kulibin

    Уважаемые господа. Неужели ни до кого не доходит, что кого ни назначь на место мнистра здравоохранения Амурской области хоть Рошаля, пусть единорог, хоть Иисуса, всё равно ничего не изменится!!! Это политика ГОСУДАРСТВА. У нас в стране медицина приемлемая только в Москве и Санкт-Петербурге. Это связано с бюджетом. Всё. Поэтому Суботин, Тезиков, Максимов, и прочие, кто был, кто будет ничего не смогут изменить.



    Хорошо, а как тогда Вы сможете объяснить то, что у коллектива Зейской стоматологии получилось самостоятельно выйти из кризиса и стать самодостаточным учреждением, работая в одном и том же городе вместе закредитованной больницей, в одной и той же области, с одним и тем же Правительством и минздравом, руководствуюясь одной и той же Территориальной программой в сфере ОМС? Где врачи, средний и младший персонал получают достойную зарплату, а пациенты качественное обслуживание. Другие врачи, с других регионов (!) хотят работать в ней и готовы выехать в любое время, но пугает текущее непонятное состояние. Год областной минздрав не может объяснить ни коллективу, ни Губернатору, теперь уже и не Президенту РФ какого *** нужно объединять стоматологию и больницу.

    Значит не в этом дело о чем Вы написали, а в чем-то то другом?

  • invv

    invv
    14 минут назад

    Есть врачи, а есть менеджеры с дипломами АГМА. К сожалению, последних все больше и больше. И поэтому действительно, ничего не изменится.

  • LT

    LT
    13 минут назад

    Энн

    Объективно говоря, детей гепатитом заражали 10 лет подряд, если не больше. Даже тут на Амур.инфо было интервью с мамой больного ребенка и это было задолго до Субботина. При нем как раз и началось расследование (не скажу, что он способствовал, не знаю, но как факт). А до этого все предыдущие руководители прекрасно эти факты игнорировали.



    так и при тех может быть чего и расследовали, просто по результатам на тормоза спустили, откуда мы знаем.

  • PLRtx

    PLRtx
    9 минут назад

    Так сам Президент РФ сказал что криминал у вас в медицине https://youtu.be/3H7UOSz7hXU

  • Xxxchel

    Xxxchel
    7 минут назад

    Ну вот, разволмл доканца и бежать. А своих назначенцев главврачей с собой почему не забрал??

  • Xxxchel

    Xxxchel
    6 минут назад

    От хорошей новости аж в одном слове три ошибки, извеняюсь)))

  • серый кузя

    серый кузя
    1 минута назад

    еще бы Яковлеву забрал с собой. та заявление сама не напишет.

  • PLRtx

    PLRtx
    43 секунды назад

    Если честной представители - честной журналистики и представители правоохранительной системы прошу дать правовую оценку действиям в этом видео https://youtu.be/2Yb2uahsouw и два https://youtu.be/H7kRjXXsn14

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