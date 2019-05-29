Андрей Субботин покидает пост министра здравоохранения Амурской области

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения Амурской области. По информации Амур.инфо, он решил оставить должность по собственному желанию.

Для комментариев Андрей Юрьевич пока недоступен. По данным информагентства, заявление об увольнении он написал 28 мая. Андрей Субботин руководил министерством здравоохранения с ноября 2017 года. До этого он работал главным врачом благовещенской поликлиники № 1. Ранее возглавлял Благовещенскую городскую больницу.

Андрей Субботин имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Хирургия». Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Кто будет назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения, правительство Амурской области пока не сообщает.