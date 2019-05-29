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сегодня, 11:41 1

Скандал: во время ЕГЭ в Пензенской области в школьном туалете сняли двери

Скандал: во время ЕГЭ в Пензенской области в школьном туалете сняли двери
Фото: Амур.инфо

Скандал, связанный с ЕГЭ, разгорелся в городе Заречный Пензенской области. В школе № 226, как утверждают родители, в кабинках туалета сняли двери, чтобы даже там следить за учениками. Как сообщило руководство школы, решение было вынужденным, чтобы выпускники находились в «равных условиях» при сдаче экзаменов.

Возмущенные родители посчитали, что над их детьми издеваются, лишая законной возможности уединиться в туалетной комнате. Кроме того, в помещении находились наблюдатели из городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки выпускников использовать шпаргалки. Информация об этом появилась в соцсетях после сдачи экзамена по литературе и географии.

«Вместо доброжелательной обстановки в пунктах сдачи ЕГЭ – нервное напряжение. Даже в туалете не скрыться», – обсуждают жители Пензенской области в соцсетях произошедшее. «Департаменту образования нашего города совершенно все равно на правила и нормальное психологическое состояние учеников», – пишут возмущенные родители.

Вдобавок одна из школьниц опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила, что такие действия попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщает «Лента.ру».

Позже в департаменте образования Заречного пояснили, что в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, решили заменить сломанные двери в туалетах.

«С 24 мая в школе № 226 проводился плановый ремонт дверей в кабинках туалетов. На время ремонта двери снимаются, а после восстановления испорченного крепежа устанавливаются на прежнее место. 27 мая 2019 года были отремонтированы санитарные комнаты третьего и четвертого этажей. 28 мая проведен ремонт дверей на первом и втором этажах. Во время ремонта при проведении экзамена для девочек были открыты отдельные санитарные комнаты, которые используются в учебное время для персонала», – прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности начальника департамента образования города Заречный Надежда Осипова. При этом чиновники от образования заверили, что администрация школы делает все возможное для обеспечения комфорта выпускников при проведении экзаменов.

В отношении руководства школы проведут проверку, рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, «ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана», – отметила Черемушкина. И добавила, что после проведения служебной проверки виновные в случившемся будут наказаны.

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#дети #образование #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    вы видели туалеты в наших школах?там и двери не нужны-ряд унитазов без перегородок

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