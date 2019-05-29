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В Амурской области женщина оштрафована за наведение порядка на месте убийства

В Амурской области женщина оштрафована за наведение порядка на месте убийства
Фото: pixabay.com

Амурчанка, замывшая следы крови после убийства, осуждена за укрывательство особо тяжкого преступления. Суд назначил женщине штраф – 15 тысяч рублей.

Как установили следствие и суд, 24 октября 2018 года женщина стала свидетелем убийства, которое совершил ее знакомый.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Завитинске 32-летний мужчина поссорился с отчимом, который постоянно обижал его мать. Молодой мужчина насмерть забил палкой 53-летнего обидчика и спрятал труп в лесополосе.

При осмотре дома, где жил пропавший мужчина, эксперты с помощью специальной криминалистической техники обнаружили замытые следы крови. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что о преступлении знала 30-летняя женщина – знакомая обвиняемого. Оказалось, что она затерла следы крови после убийства, после чего сожгла тряпку в печи.

Доказательств, собранных сотрудниками Бурейского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Амурской области, оказалось достаточно для вынесения приговора. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Завитинский районный суд назначил осужденной штраф в размере 15 тысяч рублей.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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