На стройплощадке Амурского ГПЗ погрузчик провалился в сырой грунт

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях появились фотографии с места происшествия: в беду попала тяжелая техника. Как сообщил инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, инцидент был на Амурском газоперерабатывающем заводе в Свободненском районе.

ИА «Амур.инфо» в пресс-центре Амурского ГПЗ пояснили, что это произошло на строительной площадке завода. Вилочный погрузчик после дождей провалился в сырой грунт. Его вытащили. Никто не пострадал. Техника продолжает работать.

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Александр Авдеев