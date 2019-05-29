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29мая
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сегодня, 11:37 0

На стройплощадке Амурского ГПЗ погрузчик провалился в сырой грунт

На стройплощадке Амурского ГПЗ погрузчик провалился в сырой грунт
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях появились фотографии с места происшествия: в беду попала тяжелая техника. Как сообщил инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, инцидент был на Амурском газоперерабатывающем заводе в Свободненском районе.

ИА «Амур.инфо» в пресс-центре Амурского ГПЗ пояснили, что это произошло на строительной площадке завода. Вилочный погрузчик после дождей провалился в сырой грунт. Его вытащили. Никто не пострадал. Техника продолжает работать.

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#погода #происшествия #транспорт

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