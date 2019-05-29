Благодаря дезодоранту подросток вышел из комы

В Великобритании парень вышел из комы после того, как мать принесла ему его дезодорант в палату. Когда мама мальчика немного распылила средство, сын открыл глаза.

В феврале 2019 года тринадцатилетний Какпер Краузе (Kacper Krauze) плавал на лодке по реке с друзьями. В какой-то момент лодка перевернулась, и подросток упал в ледяную воду. Он не умел плавать и пошел ко дну. Каклер провел под водой около 25 минут, прежде чем его вытащили на поверхность и вызвали скорую помощь. Краузе доставили в больницу на вертолете, по пути врачам пришлось реанимировать его.

Подростка удалось спасти, однако он впал в кому. Врачи и родители пытались привести его в сознание около трех недель: мать держала его за руку, постоянно разговаривала с ним и практически не отходила от сына. Спустя три недели медсестра попросила маму Какпера помочь ей помыть пострадавшего. Тогда женщина принесла его любимый дезодорант, мочалку и гель для душа. Когда процедура была окончена, мать распылила дезодорант, и сын открыл глаза. Сейчас Краузе продолжает восстанавливаться.

«Как только я распылила дезодорант, он сразу открыл глаза. Должно быть, Какпер вспомнил, что это его любимый запах. Я просто не могла поверить в происходящее», – рассказала мама подростка.

Сейчас Краузе почти полностью восстановился: у него остались небольшие проблемы с речью и с подвижностью правой руки. Подросток признается, что теперь планирует всегда пользоваться именно этим дезодорантом, ставшим его талисманом, сообщает «Лента.ру».

В январе 2019 года женщина, которая находилась в коме 10 лет, родила ребенка от медбрата. Малыш родился здоровым, а на мужчину завели уголовное дело.