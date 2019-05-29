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В России задумались о введении отцовского капитала

В России задумались о введении отцовского капитала
Фото: pixabay.com

Отцовский капитал может появиться в России. Эту помощь планируют выплачивать при появлении третьего ребенка при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Предложение о введении новой субсидии содержится в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, с которым ознакомились «Известия». При этом выплаты маткапитала должны сохраниться, подчеркнул автор документа, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке, подчеркивается в докладе. Согласно действующему законодательству, с 2017 года размер материнского капитала составляет 453,026 тысячи рублей.

Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока в рамках национальной программы его развития. Там проживает 5,5 % населения страны, и для реализации проекта потребуется 70–80 миллиардов рублей в течение пяти лет.

В число пилотных регионов первого этапа также хотят включить Калининградскую область, Севастополь и Крым, отметил Сергей Рыбальченко. На втором этапе в него должны войти демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем – все оставшиеся.

Условия предоставления отцовского капитала надо проработать, чтобы исключить возможность дискриминации той или иной семьи, полагает сенатор, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко. Кроме того, необходимо уточнить, в течение какого периода можно получить отцовский капитал и можно ли рассчитывать на его выплату в случае развода после рождения ребенка с учетом того, что обычно дети остаются с матерями, отметила эксперт ОНФ, гендиректор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова.

Отцы часто участвуют в воспитании детей не меньше матерей, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. В некоторых регионах, по его словам, такие выплаты могут стать существенной поддержкой для семьи.

В июне доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография». Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных. Сейчас 90 % всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идет более 40 % средств, выделяемых в рамках подобных проектов.

В Пенсионном фонде России воздержались от комментариев. В Министерстве труда и социальной защиты «Известиям» сообщили, что предложения Общественной палаты в ведомство не поступали.

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#Дальний Восток #дети #российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    А так же можно ввести теткинский, дядькинский, бабушкин, дедушкин, сестринский, братский и прочие виды капитала.

  • mag_28

    mag_28
    2 часа назад

    Давно пора-а то мужики стараются, участвуют изо всех сил в зачатии,

    инициируют его в конце концов, а жена всё до копейки отнимает.

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