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Команда ДВОКУ одержала победу в «Суворовском натиске»

Команда ДВОКУ одержала победу в «Суворовском натиске»

Курсанты ДВОКУ завоевали звание сильнейшей команды Вооруженных сил России в конкурсе «Суворовский натиск». Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в третий раз одерживает победу, выступая в самой массовой дисциплине Армейских международных игр.

Игры состоялись на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Соревнования проходили с 16 по 29 мая. До последнего момента курсанты ДВОКУ шли на второй позиции. Исход решила эстафета экипажей, в ходе которой команда дальневосточного училища вырвала победу, опередив мотострелков Южного военного округа на восемь минут. Третье место завоевала команда Восточного военного округа. Теперь курсантам предстоит выступить в международном конкурсе, который состоится в Китае в августе 2019 года.

В текущем году ДВОКУ выставило команды для участия в семи конкурсах «АрМИ-2019». Это танковый биатлон, «Суворовский натиск», «Морской десант», «Отличник войсковой разведки», «Эльбрусское кольцо», «Снайперский рубеж» и «Соколиная охота». Большинство конкурсов уже стартовало, и дальневосточные курсанты показывают на них высокие результаты. Так, в завершившимся конкурсе расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» в номинации «Лучший пилот комплекса "Элерон-3"» победил старший сержант Михаил Морозов расчета ДВОКУ.

«Полученные результаты показывают, что в единственном командном училище на Дальнем Востоке сильнейшая школа боевого мастерства. На состязаниях курсанты получают уникальный опыт, который они привозят в родное училище», – уверен начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

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#военные #вузы #конкурсы

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Молодцы, МУЖИКИ!!! Поздравляю с победой и желаю удачи и успехов предстоящих конкурсах!

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