Самолет из Благовещенска, экстренно севший в Иркутске, продолжил полет в Москву
Самолет Boeing авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind), который 28 мая при выполнении рейса Благовещенск – Москва экстренно сел в Иркутске из-за подозрения в отказе высотомера, в ночь на 29 мая вылетел в Шереметьево. Об этом информирует «Интерфакс-Сибирь».
На онлайн-табло иркутского аэропорта сообщается, что рейс N 302 авиакомпании «Северный ветер» Иркутск – Москва (Шереметьево) вылетел в 03:58 по местному времени (04:58 по амурскому).
Как уточнили агентству в справочной иркутского аэропорта, в Шереметьево рейс должен прибыть в 05:00 по московскому времени (11:00 по амурскому). И пояснили, что пассажиры вылетели тем же бортом. Вопреки информации, поступавшей ранее, лайнер менять не стали.
Как сообщало Амур.инфо, командир воздушного судна принял решение экстренно сесть в Иркутске, так как у самолета отказал высотомер. В дальнейшем информацию об отказе прибора опровергли.
Просмотров всего: 767