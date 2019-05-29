Самолет из Благовещенска, экстренно севший в Иркутске, продолжил полет в Москву

На онлайн-табло иркутского аэропорта сообщается, что рейс N 302 авиакомпании «Северный ветер» Иркутск – Москва (Шереметьево) вылетел в 03:58 по местному времени (04:58 по амурскому).

Как уточнили агентству в справочной иркутского аэропорта, в Шереметьево рейс должен прибыть в 05:00 по московскому времени (11:00 по амурскому). И пояснили, что пассажиры вылетели тем же бортом. Вопреки информации, поступавшей ранее, лайнер менять не стали.

Как сообщало Амур.инфо, командир воздушного судна принял решение экстренно сесть в Иркутске, так как у самолета отказал высотомер. В дальнейшем информацию об отказе прибора опровергли.