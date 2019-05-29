В июне в Благовещенской агломерации стартует многомиллионный ремонт дорог

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В начале лета в Благовещенской агломерации начнется ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это выделено более 400 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта созданы три региональных проекта: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть», в составе которого разработан план реконструкции дорог Благовещенской агломерации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В состав агломерации входят Благовещенск, поселок Моховая Падь и поселок аэропорта, села Садовое, Белогорье, Чигири, Вернеблаговещенское, Игнатьево, Владимировка и Усть–Ивановка. Общая протяженность дорог агломерации составляет почти 280 километров.

На приведение дорог в нормативное состояние муниципалитетам уже направлено 405 миллионов рублей. Зампред Павел Матюхин доложил на заседании правительства, что участки для ремонта выбраны с учетом мнения жителей и планами ремонтных работ на инженерных сетях.

«Администрации на местах сейчас проводят аукционы по выбору подрядчиков, в июне должны приступить к дорожным работам. В этом году планируется заключить контракты по ремонту 14 объектов дорожного хозяйства. В 2018 году уже были заключены контракты по ремонту 4 объектов. Организована многоступенчатая система контроля качества работ. Оценивать будут независимые эксперты, представители общественности и муниципалитетов», – сказал Матюхин.

В правительстве планируют, что к 2024 году 85 % дорог в агломерации должны соответствовать нормативам. Ожидается, что количество мест концентрации ДТП по сравнению с 2017 годом уменьшится вдвое.

«Благодаря всем этим мерам по реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" у нас должно снизиться количество погибших в ДТП. К 2024 году этот показатель в расчете на 100 тысяч населения не должен превышать 5 человек. Для сравнения, за 2018 год это было 17 человек. Нужно также обратить особое внимание на воспитательную работу с детьми и подростками, усовершенствовать преподавание основ правил дорожного движения, прививать детям навыки безопасного поведения на дороге. И, конечно, совместно с профильными службами нам предстоит совершенствовать организацию дорожного движения. На эти цели запланировано направить более 64 миллионов рублей», – рассказал зампред.

Еще более 71 миллиона будет перечислено на ремонт региональных дорог из федерального бюджета.

«Для доведения 50 % региональных дорог до нормативного состояния в 2024 году требуется не менее 12 миллиардов рублей, или 2,4 миллиарда рублей ежегодно. Без этих объемов финансирования к 2024 году не удастся реализовать намеченные планы. Об этом правительство области информировало Минтранс России, полномочного представителя в ДФО, президента Российской Федерации. Рассчитываем, что с учетом актуальных данных диагностики дорог в Приамурье со следующего года будут предусмотрены необходимые средства на ремонт региональных дорог», – подчеркнул Павел Матюхин.

В апреле текущего года губернатор области Василий Орлов обсудил этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым. В частности, обсуждалась инструментальная проверка состояния дорог. По планам она будет проведена до 1 июня.