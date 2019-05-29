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Телемарафон «Крылья» телекомпании «Альфа-канал» стартует 15 июня

Телемарафон «Крылья» телекомпании «Альфа-канал» стартует 15 июня
Фото: Амур.инфо

Телекомпания «Альфа-канал» объявляет о начале подготовки к очередному телемарафону «Крылья». Этот благотворительный проект воплощается в жизнь вместе с российским детским фондом. В шестой раз амурчане будут собирать деньги для детей, которым нужна помощь.

15 июня телемарафон стартует в студии «Альфа-канала» и на городских площадках.

«Крылья» стартовали в 2014 году. С тех пор совместными усилиями удалось собрать в общей сложности 3 миллиона 108 тысяч рублей – все деньги пошли на лечение больных детей. Кому-то оказывается адресная помощь, например, когда ситуация критическая и собрать деньги нужно как можно быстрее. И каждый год часть средств получают дети с диагнозом ДЦП.

В лечении ДЦП вот уже много лет применяют метод кинезитерапии. Последние годы дети проходят лечение в детской городской больнице Благовещенска. Один сеанс для одного ребенка обходится примерно в тысячу сто рублей. Наблюдая, как проходит занятие, родители сами учатся проводить такую терапию и могут продолжить занятия дома.

Также собирают деньги на адресную помощь. В этом году героем марафона станет маленький Максим Румак. Мальчик много месяцев страдал от повышенной температуры тела, а врачи не могли понять, что с ребенком. В итоге диагноз Максиму поставили в Санкт-Петербурге. У мальчика эпилепсия, и его вновь ждут в северной столице на лечение. На поездку нужно собрать около 200 тысяч рублей. Амурчане могут внести свой вклад, положив деньги в ящик для сбора пожертвований. Также ждут гостей в студии «Альфа-канала».

Именно студия станет основной площадкой марафона 15 июня, еще одна площадка развернется на набережной возле ротонды – там проведут концерт, участие в котором примут творческие коллективы города, а волонтеры будут дежурить в торговых центрах «Флагман», «Перекресток» и «Острова», где поставят ящики для сбора средств.

Дистанционный способ пожертвования – через СМС – также продолжает работать. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3434 со словами «АМУР» или «AMUR» и через пробел указать сумму перечисляемых средств. Например: «АМУР 300» или «AMUR 300». Допустимый размер пожертвований через СМС – от 10 рублей до 15 000 рублей.

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#дети #здоровье #Крылья #помощь

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