Возле благовещенского ж/д вокзала устроили «дрифт» (видео)

В Благовещенске водители гоняли по круговой развязке возле железнодорожного вокзала. Видеозапись «дрифта» попала в Сеть. Обсуждение публикации рассорило комментаторов.

То, что пользователи называют «дрифтом», по сути, является видом автоспорта. Это техника прохождение поворотов в управляемом заносе на максимально возможной скорости. В областном центре Приамурья условий для автосоревнований нет, но автомобилисты могут пользоваться картодромом, расположенным в районе 8-го километра Новотроицкого шоссе.

В городе шумные упражнения водителей вызывают раздражение людей. Это подтверждают комментарии разгневанных пользователей под видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте программы «Сканер». «Не одни в городе живут! Люди ночами отдыхать должны после работы, дети маленькие должны спать, а не рев моторов слушать. Есть специально отведенные места для таких маневров», – пишет девушка. «Там столько домов! Подумайте головой, что вы творите?! От ваших авто столько шума – с ума сойти можно. Уж мне-то есть с чем сравнить. Я сам из Чигирей и очень хорошо слышу шум с картодрома, но этот шум – писк комара. А вы под окнами гоняете», – негодует мужчина. «Очень раздражает этот шум, особенно когда вся семья легла спать. У себя бы под окнами гоняли», – предлагает следующий комментатор.

Отметились в комментариях и любители опасного вождения. «Я из тех, кто предпочитает город, а не разбитый автодром, который уже несколько лет обещают сделать, чтобы люди в городе не шакалили. Все клали на это. Вот и пусть жители города теперь слушают рев прямотока всюду и каждый день», – написал горожанин. «Причем тут ПДД, там они одни аккуратно бочком валят. И не так уж это и громко, – считает следующий участник обсуждения. – Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Вот вам не нравится, как будто у вас под окнами они это делают». «А вы сразу перепугались и выложили красное видео. Автор полицмен! Никого же не сбили, нормально все. Эти ребята ездят норм. Видно же», – считает пользователь.

Упражнения водителей, записанные на видео, выполняются на мощных заднеприводных седанах. Такие автомобили, как Toyota Mark II, Toyota Chaser, Toyota Cresta популярны среди любителей риска. «Это всем известные дрифтеры, которые дрифтят по городу, чтобы привлечь на себя внимание. А как за город выйдут, так с дороги слетают. Сосну обнимут, а потом пишут – тачанка была хорошая», – пишет комментатор.

Спор между сторонниками и противниками такого вида досуга автомобилистов дошел до взаимных оскорблений и даже угроз. Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась в региональное управление Госавтоинспекции с запросом комментария о работе автоинспекторов с любителями опасного вождения.