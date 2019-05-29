Армии США понадобились российские патроны: обзор прессы

О комарах, переносящих лихорадку Зика, обживающих Россию; об антибиотиках, эпоха которых заканчивается; о разменной монете в деле экс-главы Свободного Юрия Романова, пишут свежие газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Вчера все газеты отметились на ниве идеи о сдаче в магазины стеклотары. Но уже сегодня к этой идее появились вопросы, которые задаёт, в частности, «Российская газета». И вопросов пока больше чем ответов. Где хранить сдаваемую посуду, если магазинчик представляет собой торговую точку с гулькин нос? Кто будет отвечать за перевозку этой тары к переработчику? А кто будет платить? А не превратится ли магазин в пункт приема, где будут толпиться маргинальные личности? Ну и т.д. В общем, вы поняли, да?

Также в номере

Еще «Российская газета» пишет о патронах. Прочитал, что военное ведомство США планирует заказать у нас патроны для оружия, которое не входит в стандарты НАТО, но при этом при необходимости используется. Те же пистолеты ТТ, ПМ, автоматы Калашникова разных калибров. Не знаю, как вы, а я усмотрел в этом возможность подорвать боеспособность армии Соединенных Штатов. Тут целое поле деятельности: можно снарядить патроны сырым порохом, можно вообще поставить без пороха, можно… Да мало ли что можно. И предвкушая наши грядущие победы, переключаюсь на «Мою Мадонну».

Напишут же такое

«Моя Мадонна» объясняет, для чего хотят объединить Благовещенск и Хэйхэ. Сами посудите, от объединения – только польза. Да мы же, по сути, и так единое целое! А после окончания строительства автомобильного моста и канатной дороги у нас и территория станет единой! Изучив плюсы объединения (увеличение населения, новые рабочие места, рост экономических показателей и прочее), я добавил еще один положительный момент: зачем нам будут нужны две мэрии, когда достаточно будет одной? И, мысленно улыбнувшись, принялся за изучение других газет.

Очень интересно

Далее у нас «АиФ». Вы узнаете о тайнах драматической экспедиции Федора Конюхова (правда, у него они все драматические). Вы с ужасом прочтете о том, что комары – переносчики лихорадки Зика добрались до России. Вас явно смутит изображение петли-удавки на самом видном месте – это предупреждение тем, кто не возвращает долги. Еще вы с грустью узнаете о конце эпохи антибиотиков: бактерии уже ничего не боятся. Вас явно также заинтересует, что находят при обыске у подпольных миллиардеров (впрочем, ничего необычного – доллары, часы). И это я только по анонсам прошелся! А подробности я предоставляю на ваше усмотрение.

Также в номере

Но не могу обойти вниманием статью о том, кто же стал разменной монетой в деле экс-главы Свободного Юрия Романова. Это не первая публикация, в которой благовещенские журналисты-АиФовцы пытаются разобраться в хитросплетениях резонансного уголовного дела. Вы узнаете, как заказывают результаты оценочных экспертиз, кто их выполняет и для чего это делается. Поймете, что если это делается, значит, это кому-то нужно. Но кому – не говорится.

На посошок

И напоследок – «Комсомольская правда». Здесь развенчивается миф об умственных способностях блондинок. Оказывается, они умнее и больше зарабатывают. Выходит, что все анекдоты теперь стоит забыть. Еще вы, конечно, не пропустите заметку под заголовком «Алла Пугачева готовится к новой свадьбе». Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, что сочетаться браком будет все же не она – ну куда уж ей-то?! Еще вам разъяснят о том, как правильно выбирать вино (нашли кого учить, да?).

Но все равно вы снова и снова будете возвращаться к статье об уме и прочих достоинствах блондинок. И с тем, что они поумнее многих, нельзя не согласиться хотя бы по той причине, что 31 мая будет отмечен Международный день блондинок. А про международные дни брюнеток, шатенок и рыжих вы слышали? То-то же!