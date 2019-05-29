Амурчане накопили почти 2 миллиарда рублей долгов за услуги ЖКХ

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В Амурской области выросли долги населения за услуги ЖКХ. По данным на 1 мая, задолженность жителей составляет 1,9 миллиарда рублей. Это на 16 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги отчитался министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

«По состоянию на 1 мая просроченная дебиторская задолженность перед предприятиями области за коммунальные услуги составляет более 2,7 миллиарда рублей, из них долги населения – более 1,9 миллиарда рублей, юридические лица должны 789 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий долг незначительно снизился – на 32,6 миллиона рублей. А задолженность населения увеличилась на 278 миллионов рублей (+16 %)», – рассказал Сергей Гордеев.

Рост задолженности населения за услуги ЖКХ зарегистрирован в Белогорске, Свободном, Тынде, Циолковском, в Белогорском, Завитинском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Шимановском районах.

Глава ведомства считает, что снижения задолженности можно достичь благодаря переходу на единый платежный документ. Благодаря этому можно избавиться от посредников при оплате коммунальных услуг.

«В настоящее время работают единые расчетные информационные центры на базе отделений ПАО «ДЭК» в городе Райчихинске и Благовещенском районе. Именно здесь отмечается увеличение платежей от населения», – отметил министр.

Сейчас единые расчетные информационные центры создают на базе отделений ПАО «ДЭК» в Зее, Сковородинском и Белогорском районах, сообщает правительство Амурской области.