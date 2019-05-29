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сегодня, 09:51 15

Амурчане накопили почти 2 миллиарда рублей долгов за услуги ЖКХ

Амурчане накопили почти 2 миллиарда рублей долгов за услуги ЖКХ
Фото: Амур.инфо

В Амурской области выросли долги населения за услуги ЖКХ. По данным на 1 мая, задолженность жителей составляет 1,9 миллиарда рублей. Это на 16 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги отчитался министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

«По состоянию на 1 мая просроченная дебиторская задолженность перед предприятиями области за коммунальные услуги составляет более 2,7 миллиарда рублей, из них долги населения – более 1,9 миллиарда рублей, юридические лица должны 789 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий долг незначительно снизился – на 32,6 миллиона рублей. А задолженность населения увеличилась на 278 миллионов рублей (+16 %)», – рассказал Сергей Гордеев.

Рост задолженности населения за услуги ЖКХ зарегистрирован в Белогорске, Свободном, Тынде, Циолковском, в Белогорском, Завитинском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Шимановском районах.

Глава ведомства считает, что снижения задолженности можно достичь благодаря переходу на единый платежный документ. Благодаря этому можно избавиться от посредников при оплате коммунальных услуг.

«В настоящее время работают единые расчетные информационные центры на базе отделений ПАО «ДЭК» в городе Райчихинске и Благовещенском районе. Именно здесь отмечается увеличение платежей от населения», – отметил министр.

Сейчас единые расчетные информационные центры создают на базе отделений ПАО «ДЭК» в Зее, Сковородинском и Белогорском районах, сообщает правительство Амурской области.

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#ЖЗЛ #финансы #цены #экономика

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Ветерок100

    Ветерок100
    4 часа назад

    почему теперь за содержание жилья мы должны платить дэку?

  • Форджа

    Форджа
    4 часа назад

    у людей нет денег платить бешеные суммы

  • Монстриха

    Монстриха
    4 часа назад

    согласна с Форджа, совсем уже тарифы бешенные

  • Нега

    Нега
    4 часа назад

    Потому, что с Дэком иметь дело ещё можно, а АКС, например,обнаглевшие в хлам. Гордеев бы перед тем, как отчитываться проверил бы реальность и обоснованность долгов, которые нарисованы в отчётах. У АКС дебиторка физ. лиц - фейковая. Лично мне как-то через суд пришлось доказать, что долги, которые они мне выставляют уже оплачены давным давно. Или вот очень яркий пример: у меня квартира пустует , есть все счетчики, так АКС по ним показания не принимает, потому что "не могут быть показания ноль" и выставляет оплату по средним показателям, переплатила я таким образом уже прилично. Мне нужно вызывать представителя УК и платить деньги, что бы сделали сверку.... И бегать, что-то доказывать, разбираться...С Дэком таких проблем нет. За свет всё четко по показателям.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    3 часа назад

    С такими конскими ценниками за ЖКХ не странно. Я бы человеку медаль выдал "Человек года". Заслужил.

  • Ян80

    Ян80
    3 часа назад

    Нега

    Потому, что с Дэком иметь дело ещё можно, а АКС, например,обнаглевшие в хлам. Гордеев бы перед тем, как отчитываться проверил бы реальность и обоснованность долгов, которые нарисованы в отчётах. У АКС дебиторка физ. лиц - фейковая. Лично мне как-то через суд пришлось доказать, что долги, которые они мне выставляют уже оплачены давным давно. Или вот очень яркий пример: у меня квартира пустует , есть все счетчики, так АКС по ним показания не принимает, потому что "не могут быть показания ноль" и выставляет оплату по средним показателям, переплатила я таким образом уже прилично. Мне нужно вызывать представителя УК и платить деньги, что бы сделали сверку.... И бегать, что-то доказывать, разбираться...С Дэком таких проблем нет. За свет всё четко по показателям.



    +100500

    У меня такая же ситуация была. В суде доказал, что задолженности нет. Правда времени и сил на это ушло много.

    Долги населению часто рисуют " с потолка", в надежде что люди не станут заморачиваться судами и все оплатят. А многие просто не знают как отстаивать свои права, юридическая грамотность населения очень низкая.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Форджа

    у людей нет денег платить бешеные суммы



    Интересно, а откуда пенсионеры берут деньги, чтобы платить бешеные суммы? Как не зайдёшь в РКЦ с 23 по 25 число месяца, в основном, одни пенсионеры. Потому что, у них вся пенсия рассчитана на, что, и сколько. И в первую очередь, стараются оплатить, так называемые "обязательные" платежи, а не наоборот.

  • Пришлый

    Пришлый
    3 часа назад

    Ян80

    Нега

    Потому, что с Дэком иметь дело ещё можно, а АКС, например,обнаглевшие в хлам. Гордеев бы перед тем, как отчитываться проверил бы реальность и обоснованность долгов, которые нарисованы в отчётах. У АКС дебиторка физ. лиц - фейковая. Лично мне как-то через суд пришлось доказать, что долги, которые они мне выставляют уже оплачены давным давно. Или вот очень яркий пример: у меня квартира пустует , есть все счетчики, так АКС по ним показания не принимает, потому что "не могут быть показания ноль" и выставляет оплату по средним показателям, переплатила я таким образом уже прилично. Мне нужно вызывать представителя УК и платить деньги, что бы сделали сверку.... И бегать, что-то доказывать, разбираться...С Дэком таких проблем нет. За свет всё четко по показателям.



    +100500

    У меня такая же ситуация была. В суде доказал, что задолженности нет. Правда времени и сил на это ушло много.

    Долги населению часто рисуют " с потолка", в надежде что люди не станут заморачиваться судами и все оплатят. А многие просто не знают как отстаивать свои права, юридическая грамотность населения очень низкая.



    Огромнейшая дыра в федеральном законодательстве в том, что компенсация морального вреда в связи с нарушением, причем регулярным, прав человека либо отсутствует полностью либо настолько ничтожна, что люди не спешат обращаться в суд. Порой проще потерять лишним пару тысяч, чем потратить кучу времени и нервов, которые потом никто не компенсирует.

    Если когда-нибудь введут такую норму в законодательстве - это перевернет с ног на голову ситуацию, когда компании монополисты зарабатывают миллиарды из воздуха лишь на том, что люди по одиночке не хотят судиться с монстрами.

  • Форджа

    Форджа
    3 часа назад

    явно ценники дутые-жируют потом на народные деньги хапуги

  • Душелов

    Душелов
    2 часа назад



    А задолженность населения увеличилась на 278 миллионов рублей (+16 %)»



    Интересно, с чего бы?

  • Susliboy

    Susliboy
    2 часа назад

    Решение конечно классное...ввести новую бумажку....а уровень благосостояния населения поднять не пробывали?. Хотя толку писать они один фиг не читают тут ничего

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    кто то половину заработка тратит на оплату коммналки. неудивительно. что такой долг. возможно. надуманный. как у меня в квитанциях. плачу по счетчикам. и все равно должна

  • true_rus

    true_rus
    1 час назад

    Все вранье! сплошные приписки, вот их задолженность, а многие и эти приписки оплачивают вплоть до незаконно начисленных.

    Элементарный пример того: Расчет потребленного или потраченного ресурса производят от КВАДРАТНОГО МЕТРА, а по факту ресурс не потреблялся, продают населению воздух. Т.е. ресурс не прошел через прибор учета, ресурс не затрачивался, а начисления есть. Сверхприбыль, обогащение подкрепленное законном.

    Еще проще ВОДООТВЕДЕНИЕ для нужд сои начисляют в нарушение последнего абзаца постановления № 168

  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    Действительно, интересный факт - почему должников среди пенсионеров можно пересчитать по пальцам, а работоспособному населению зарплаты ну никак не хватает? По логике последних, пенсионеры в нашей стране -один из самых обеспеченных слоев населениЯ.

  • Victrix

    Victrix
    19 минут назад

    true_rus

    Все вранье! сплошные приписки, вот их задолженность



    ++++++++++++++++

    Еще один момент. Задолжность за ОДН (по факту не оплаченные начисления - кто-то болен, вне страны, на вахте и т.д.) лихо раскидывают на весь дом. Но, после оплаты задолжности должниками (ее ведь никто не списывал) баланс дома за год-два-три не сводят. И, ву-аля - на счета всяких ДЭКов поступают деньги из воздуха, т.е. из кармана граждан (многократно оплаченные одни и те же услуги).

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