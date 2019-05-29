Благовещенке дали условный срок за содержание притона

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы областного центра. Она была признана виновной в содержании притона, где употребляли наркотики.

Притон располагался в квартире одного из домов на улице Чайковского в Благовещенске. «Дурь» там употребляли в период с октября по декабрь 2018 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Наркотик принимала и сама женщина.

Суд, учтя все обстоятельства, в том числе наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой бабушки, приговорил горожанку к лишению свободы на 1 год и 2 месяца условно. Также на женщину возложили ряд обязанностей, в том числе пройти обследование в наркологическом диспансере, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний – пройти курс лечения от наркомании.