28 мая в Благовещенске стало самым холодным днем за последние 100 лет

Во вторник, 28 мая, в областном центре Приамурья было зафиксировано сразу два метеорологических рекорда. Этот день стал самым холодным и самым дождливым за всю историю Благовещенска.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, ранее самым дождливым было 28 мая 1952 года, когда выпало 16,9 миллиметра осадков. В минувший вторник за сутки в областном центре выпало 23,4 миллиметра, что больше половины месячной нормы.

Также рекордно низкой была дневная температура: в течение дня столбик термометра не поднимался выше отметки +10,1 градуса. Ранее самым холодным в Благовещенске считалось 28 мая 1916 года, тогда было +10,4 градуса тепла. Всего три десятых градуса привели к новому рекорду.

«Как ни парадоксально звучит, такое похолодание принес южный циклон, центр которого ушел сейчас к Хабаровску. Он принес очередную партию сильных дождей на юг и восток Амурской области, здесь выпало от 15 до 30 миллиметров осадков. Больше всего – в Бурейском и Архаринском районах – за полтора суток около 40 миллиметров, что сравнимо с нормой мая. Как и ожидалось, в большинстве районов отмечалось усиление ветра в порывах до 20–22 метров в секунду. Погожим день был только в Тындинском, Сковородинском и Магдагачинском районах – осадков здесь не было, а воздух прогрелся до плюс 20…22 градусов», – сообщает Амурский гидрометцентр.